Revelan oscuros testimonios de abusos sexuales en la familia de Mariah Carey

La hermana de Mariah Carey, Alison, volvió a denunciar a sus familia en los medios de comunicación. Esta vez acusó a su madre por abusar sexualmente de ella cuando era chica.

En la demanda, presentada ante la Corte Suprema de Nueva York, la mujer de 57 años afirma que su madre la obligó a realizar actos sexuales con extraños cuando tenía 10.

“La acusada, que es la madre del demandante, permitió y alentó a otras personas masculinas cuyas identidades se desconocen actualmente a participar en actos sexuales como se define en la Ley Penal de Nueva York, específicamente 130.52 (tocar por la fuerza) y 130.65 (agresión sexual en primer grado) , mientras que el demandante tenía aproximadamente 10 años de edad “, se lee en documento publicado por el diario británico The Sun.

Alison alega que fue abusada cuando era niña.Crédito: Jae Donnelly – The Sun

Alison afirmó que también fue obligada a ver a otros niños abusados ​​en “reuniones de adoración satánica a medianoche que incluían sacrificios”.

La hermana de la cantante afirma que estos supuestos abusos fueron los responsables de ser diagnosticada con trastorno de estrés postraumático y depresión, “llevándola a abusar de las drogas legales e ilegales en un intento de suprimir los horribles recuerdos y de someterse a un amplio asesoramiento profesional”.

Recordemos que la artista no tiene relación con su hermana. Según The Sun, sus amigos insisten en que ella no busca la fortuna de la cantante.