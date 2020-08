¡Viviana Canosa no está sola! Andrés Calamaro se sumó al apoyo de consumir dióxido de cloro

Uno de los temas de mayor polémica que se generó en el país durante el correr de la semana fue la actitud que determinó Viviana Canosa al promover desde Twitter y luego beber en cámara dióxido de cloro. El mencionado es el químico al cual se lo busca promover como una posible solución al coronavirus según el investigador Andreas Kalcker. Pero la conductora no se encuentra sola ya que Andrés Calamaro se sumó al equipo que apoya este líquido.

Todo surgió mediante una serie de tweets que publicó en su cuenta oficial en la que reconoció que el químico parece ser la mejor solución para la pandemia, tal como supo mencionar la propia Canosa. «El dióxido es la única cura que conocemos. La otra es quedarse en casa y no está funcionando. Esperar el verano no funciona donde ahora es verano. Otra solución, como una vacuna, no existe. Quedarse esperando una vacuna es abonar al miedo», expresó.

Luego, Andrés Calamaro se encargó de manifestar la necesidad de que sea el dióxido sea probado en personas para que se compruebe su buen resultado. «Para que una vacuna circule oficialmente, tiene que funcionar en treinta mil sujetos. De momento, que yo sepa, ninguna posible vacuna arroja resultados alentadores más allá de rumores. El DDC puede haber curado a cien pacientes, o a MIL… Es una esperanza con base científica», sostuvo.

El apoyo de Andrés Calamaro al dióxido de cloro

Además, Calamaro recibió la discusión de parte de un usuario en cuanto a quién le otorgó datos como los que daba a conocer, a lo cual contestó: «No. La fuente es el científico Andreas K… Mil científicos de reunieron esta semana en España para avalar la cura no corporativa. Base científica sobra, basta con ser curioso y leerla. Las clínicas estallan porque no se prueba el único método probado por la ciencia», aseveró.

Por último, Andrés Calamaro discutió el actual método preventivo para intentar no sufrir el coronavirus (aislamiento social y obligatorio) y así agigantar al dióxido de cloro. «Las pruebas con el DDC funcionaron. Son mas eficaces que la cuarentena total. De momento es lo único que existe. No se conoce un caso de muertos por ingestión de DDC … Si existe una posibilidad ya vale la pena», sentenció.