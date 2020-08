Alejandra Maglietti confesó un dato inesperado sobre su sexualidad en cuarentena

Luego que Alejandra Maglietti y Jonás Gutiérrez decidieran terminar con su relación en abril de 2019, a la periodista y panelista de Bendita no se le conoció ningún nuevo amor.

Ahora, durante una entrevista con Pampita, la conductora ahondó en la intimidad de la rubia en plena cuarentena.

“En este tiempo, porque estás soltera, ¿apareció algún ex?”, consultó Carolina. Y ella contestó, con picardía: “Aparecieron muchos ex, de hace mucho tiempo. Siempre reaccionando a alguna historia (de Instagram) con un corazancito o unos ojitos con corazones Era un ‘Ay, ¿cómo andás, tanto tiempo?’. Me hacían la típica pregunta de cuarentena: ‘¿Cómo estás pasando la cuarentena?’. Y ¡mentira! Era para que vos le digas, querés… Igual algunos ni están acá”.

Escuchando con atención las jugosas declaraciones íntimas, Pampita retrucó, picante: “¿Con alguno la hubieras roto, si hubiera estado acá?”. Pero Maglietti fue firme en su negativa: “No, prefiero romperla con alguien nuevo, por favor”.

En esa línea, desde el programa no dudaron en preguntarle si usa la aplicación Sexting, para concretar algún encuentro hot virtual, y Maglietti concluyó: “Alguna charla sí, pero es muy difícil mandar imagen, después uno se queda con un cargo de conciencia que no se te va a de la cabeza. Y si lo hacen, chicas, sin cara y sin tatuaje identificatorio. Yo alguna vez mandé alguna fotito, en confianza, pero en cuarentena mandé cosas muy tranquilas, nada rara, nada que no se pueda publicar en Instagram”.