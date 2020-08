Bahía Blanca: vecinos escracharon a acusado de abusar a su hijastra e intentaron lincharlo

Escrache a presunto violador.

Un grupo de vecinos pintaron el frente la vivienda de un barrio de la ciudad bonaerense de Bahía Blanca y el vehículo que pertenece a un hombre que reside en ese lugar, denunciado por un presunto abuso en perjuicio de su hijastra de 14 años, informaron hoy fuentes policiales.

El episodio ocurrió el miércoles cuando un grupo de personas se hicieron presentes en una vivienda ubicada en la calle Los Mayas al 1.800, del barrio del Plan Federal de Viviendas, de Bahía Blanca.

Fuentes policiales indicaron que “en el lugar, las personas se manifestaron debido a que en esa vivienda reside un hombre que había sido denunciado por un presunto abuso sexual por parte de una menor de 14 años”.

“Los vecinos pintaron el frente del domicilio y un automóvil Volkswagen Polo, situación por la cual debieron concurrir integrantes de la guardia de Infantería”, agregaron.

A raíz del episodio, según se indicó, el dueño de la finca debió ser retirado del lugar por personal policial en momentos en que las personas arrojaban piedras y otros elementos.

Por otra parte, fuentes judiciales indicaron que “se trata de una causa que comenzó el 3 de agosto a partir de una denuncia por presuntos abusos que habrían sucedido en su casa por parte de un integrante del entorno familiar”.

“Debido a ello se comenzó una investigación, se tomaron declaraciones testimoniales y se dispuso la realización de informes médicos y pericias psicológicas”, agregaron las fuentes.

El hecho es investigado por la fiscalía 3 de Bahía Blanca, especializada en Violencia de género y Delitos contra la integridad sexual, a cargo de Agustina Olguín.