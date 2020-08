Editorial de Roberto García: “En Argentina gobiernan dos ante las quejas y críticas”

Roberto García, editorial en La Mirada, Canal 26.

Roberto García habló en su programa “La Mirada” por Canal 26 sobre el panorama político y económico de Argentina a una semana del acuerdo con bonistas y ante el inminente anuncio de suba de combustibles.

“Empezamos con una novedad que es que YPF va a presentar el balance del año y será el balance más tétrico de toda la historia de la compañía, una catástrofe. Es la razón por la cuál se incremente, y no en la medida que reclaman las autoridades. Por otro lado las tarifas de gas y electricidad van a permanecer intactas hasta fin de año. Por otro lado, déjenme decirles algo que repetiré a lo largo del programa y es que en Argentina los que gobiernan ahora son dos“, comentó su editorial.

“Ha sido extraordinaria la cantidad de camas que hubo de altas por coronavirus. Pasamos de 40% al 70%, esto es de gente que se retiró. Un número raro y poco explicable, del mismo modo que la comunidad científica discute algunos números que se han dado y podría ser que el promedio es diferente”, analizó.

Respecto a porque afirmó que hoy en Argentina gobiernan dos, explicó: “Ya no solo le consultan a una persona por las decisiones, un tema es el aumento de los combustibles. Este acercamiento de Cristina se debe a tres razones: una desmejora en las encuestas de Alberto y de ella, una queja del sector que lo rodea sobre una lentitud de tomas de decisiones de Alberto Fernández y otra es una crítica de algunos actores políticos”.

“Otro tema es el de Bolsonaro en Brasil quien crece en las encuesta teniendo en cuenta la hecatombe que tiene el país por el coronavirus. Bolsonaro gana con los muertos“, expresó.

“Martín Guzmán dio gran cantidad de explicaciones sobre lo que ocurrirá este mes y advirtió que será durísima la negociación con el FMI a pesar de tener el respaldo del Papa y de su titular. Hay que también pensar en el estado que se encuentra en el mundo como lo que pasó en El Líbano con la explosión”, manifestó.

“Macron en su visita a El Líbano les dijo que el país recibirá ayuda pero tendrá que cambiar su economía al explicar que tienen que gastar menos de lo que producen y esto debería servirle de alerta a Guzmán cuando se siente a negociar con el FMI”, analizó.

“Hace poco se rectificó el permiso, el contrato, para que China continúe con la base en Neuquén. Es un tema delicado, sobretodo para Estados Unidos porque es considerado un objetivo militar. También hubo dato complementario que se basa en que no solo sirve tener una buena embajada en Washington, sino que también tuvo que contratar una consultora para hacer lobby a favor del país en la ciudad y en el Congreso norteamericano”, reveló.

“Se va a designar un embajador en Italia que es un abogado penalista, Roberto Carlés, él ya había sido propuesto por Cristina ya que quería ser parte de la Corte Suprema. El abogado tiene dos padrinos: Zaffaroni y el Papa Francisco. Recuerdo, le rechazaron el pliego porque no dijo toda la verdad sobre sus antecedentes”, aseveró.

“Respecto al tema de las cárceles, hay que remontarse a la primera época del kirchnerismo cuando había prometido construir nuevas clases y eso no pasó. Durante el gobierno de Néstor Kirchner el ministro Rosatti se lo rechazó porque explicó que el costo sería altísimo y luego Cristina Kirchner no siguió siquiera presentando ideas”, dijo.

Respecto al cruce entre Héctor Daer y Máximo Kirchner, cerró: “El ataque de Máximo a la cúpula de la CGT tuvo una respuesta de parte de Carlos Acuña quién dijo que ‘alguien que nunca trabajó debía tener más cuidado’. Días después hubo una reunión en la CGT con empresarios donde terminó siendo cuestionado el ministro de Trabajo, Moroni”.