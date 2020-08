La intimidación de Nicole Neumann al sindicato de empleadas domésticas

Nicole Neumann dio positivo de coronavirus hace unos días y la noticia generó una oleada de polémicas alrededor de lo sucedido. La modelo se realizó el test luego de que Daniela, su empleada doméstica, tuviera síntomas que luego confirmaron que estaba contagiada.

“Le pedí por favor que se quedara encerrada en su cuarto hasta que le hicieran el testeo”, contó Neumann, y detalló que la mujer abandonó su casa y fue trasladada a un centro de aislamiento. Además contó que su empleada tenía un fin de semana libre cada 15 días para ir a visitar a su familia.

Sus declaraciones generaron polémica y el repudio de la Unión de Trabajadores Domésticos y Afines que, a través de su apoderado Matías Isequilla, acusó a la modelo de tener una actitud “irresponsable” por “violar las leyes laborales y sanitarias vigentes”.

Ante esto, Neumann escribió una carta pública en la cual aclaró la situación legal de su empleada. “A partir del momento que comenzó la cuarentena, Daniela, la señora que trabaja en mi casa, permaneció en su propia casa”, explicó, y agregó que ella salió al aire en Nosotros a la mañana, por El Trece, desde su hogar para quedarse al cuidado de sus hijas.

“Transité sola los meses de marzo, abril y mayo. Trabajando, ocupándome de mis hijas, de la casa, como casi todas las mujeres y hombres de nuestro país. Pero el ensañamiento y persecución me acompañaron en el trayecto, que quién me peinaba, que me hacían las uñas, que me cobraban multas por violar la cuarentena en mi barrio”, indicó, y enumeró algunas de las versiones que surgieron: “Que mis hijas no tenían las vacunas correspondientes. Mentira. Que hago entrevistas porque pienso igual a mis entrevistados. Mentira. Si soy vegetariana. Sí, como mucha gente, entiendo que una vida sana con el consumo de cosas naturales ayuda a generar defensas, etc.”.

Luego, sostuvo que “parecería que la consigna es ‘pegarle a Nicole’. Ahora hasta un sindicato se ocupa de mí. Quiero aclarar que Daniela, la señora que volvió a trabajar a casa por pedido de ella, es paraguaya. Antes de decretarse el aislamiento se encontraba en trámite su residencia en nuestro país y la obtención de su DNI, trámites paralizados y que impiden realizar su inscripción previsional”, explicó.

“Pero necesita trabajar, necesita que no se le cierren puertas. Y yo necesito que cuiden a mis hijas mientras trabajo, por eso acepté que volviera a casa. Que viviera con nosotras, que pudiera ayudar a su familia con su sueldo, que compartiera nuestra mesa, nuestras costumbres, nuestro hogar”.

“Daniela, para exponerse menos, eligió quedarse los fines de semana en casa, cosa que me causó tranquilidad ya que evitaba su trasladado y exposición, pero sus fines de semana se los pagué como extras. Con independencia de su sueldo. ¿Qué se pretende? ¿Que porque no tiene ni residencia ni DNI no nos podemos ayudar mutuamente, ella recibiendo su salario y yo teniendo la tranquilidad del cuidado de lo más valioso que tengo (mis niñas)? Y no por el afán de buscar empatía, sino porque es la más absoluta verdad. Necesito trabajar, no solo porque siempre lo hice, porque quiero mantener en lo posible mi nivel de vida, sino para mantener el nivel de vida que siempre tuvieron mis hijas desde que nacieron”.

En su escrito, Nicole cuestionó a la institución. “¿Por qué los sindicatos u otras dependencias similares no se ocupan de ayudar a personas como a Daniela en la obtención de la documentación necesaria para que pueda acceder a lo que se conoce como trabajo en blanco? Desde el primer día que quiso trabajar en mi casa le pedí que realizara los trámites que mi contador necesitaba para inscribirla. Por supuesto que, mientras tanto, trabajó y le aboné su salario. ¿Qué pretendían? ¿Qué la dejara sin trabajo? Nunca quise tener trabajando a una persona en negro, pero también nunca quise que Daniela, conociendo sus necesidades, se quedara sin trabajar”, continuó la modelo.

Por otro lado, solicitó al sindicato “que se expidió sin hacer las averiguaciones correspondientes dando por hecho situaciones que no lo son” que se retracte y pida disculpas. “Permítanme transitar mi enfermedad en paz. Respeten mi condición de mujer, trabajadora y madre”, concluyó la modelo.