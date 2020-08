Lali Espósito “fascinó” a sus seguidores con un perreo muy sensual en musculosa

Lali Espósito.

Lali Espósito no la detienen ni la pandemia por coronavirus. La artista sigue sorprendiendo con nuevos temas en plena cuarentena y lanzó su nuevo single “Fascinada” el miércoles pasado.

El nuevo material, como era de esperarse, fue un completo éxito que generó miles de comentarios y felicitaciones para la cantante que se encuentra en España filmando “Sky Rojo” para Netflix.

Tras el estreno, al artista volvió a sorprender con un sexy posteo donde se la ve bailando de manera muy sensual el nuevo single e invitando a sus fans que hagan lo mismo.

En el video se la ve en musculosa, sin corpiño, y con increíbles sensuales, la famosa acaparó la mirada de sus seguidores que no tardaron en elogiar su figura.

De esta manera Lali continúa en pleno auge de su carrera y sorprendiendo a más de uno en pleno verano europeo.