Lali lanzó su nuevo videoclip en aislamiento: “Encuarentenados y todo, se arma la party”

Lali Espósito y su nuevo video.

La cuarentena por el coronavirus no logró que Lali Espósito de quede de brazos cruzados: la actriz y cantante continuó trabajando en su próximo disco y lanzó el videoclip de Lo que tengo yo, su nueva canción.

“Se viene nuevo single pa’ hacerte bailar hasta la dead (muerte)… Encuarentenados y todo se arma la party (fiesta)“, escribió Lali en Instagram promocionando el clip que vio la luz el jueves por la noche.

Lejos de las mega producciones, exteriores y variadas locaciones, lo particular de este trabajo es que se hizo durante el aislamiento social, con las características del encierro, con imágenes de muchas personas bailando en sus casas, conectados entre sí gracias a la tecnología.

“Yo no sé si tú me gustas como yo te gusto a ti. El problema es que a ti se te nota mucho más que a mí. Yo ya vi como me miras cuando paso por ahí. Yo jugué a que no quería pero al juego lo perdí. Pierdes el foco cuando te toco y no te puedes controlar. Y te vuelve loco cuando te choco. Y no te puedes separar. Lo que tengo yo te acalora. Lo que tengo yo te controla”, dice una parte de la pegadiza canción pop que lanzó Lali, en un video en el que se la ve rubia, bailando con gran sensualidad, junto a su staff de bailarinas a distancia.