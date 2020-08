Nico Occhiato se mostró conmovido por un gesto que Juan Román Riquelme tuvo con él

El locutor Nico Occhiato tiene la suerte de tratar con grandes protagonista del espectáculo y el deporte día a día. Pero hay pocos que lo sorprenden con sus actitudes como lo hizo Juan Román Riquelme en las últimas horas. El ídolo y actual vicepresidente de Boca Juniors tuvo un gran gesto para con él y el periodista decidió compartir la experiencia con sus seguidores en las redes sociales.

«Les quiero compartir lo que pasó ayer, yo todavía no caigo y habla de la humildad de un número 1 como lo es Román», reconoció Occhiato antes de relatar la historia que dejó en su cuenta oficial de Instagram. «Ayer iba a entrevistar a Joaco López en mi canal de twitch y cuando estaba leyendo sobre él para informarme para la entrevista vi que era muy fanático de boca y su sueño era conocer a Riquelme».

«No me pregunten por qué, porque no suelo molestarlo para estas cosas a Román«, se excusó Nico Occhiato. «Le mande un mensaje explicándole la situación de la entrevista y lo feliz que lo haría a Joaco recibir un vídeo saludándolo. Al rato me sorprende Román no solo con el video sino con la camiseta que la firmó. Y no solo eso, me manda un audio diciéndome que tenía que venir a Palermo a traer unas cosas así que si estaba en mi casa pasaba a dejarme la camiseta».

«A las 2 horas Román me trajo la camiseta a la puerta de mi casa para a la noche poder sorprender a Joaco en la entrevista», reveló emocionado el locutor. «Estas cosas son las que te hacen grande además del talentos y logros profesionales. Fui muy feliz ayer no solo por que vino Roman hasta casa y me saque esta foto (también es mi maximo ídolo). Sino que también fui feliz con la emoción de Joaco cuando le mostré la sorpresa».

«En la entrevista conectamos a full con el pibe y me di cuenta que venimos y nos criamos en lugares parecidos. No es casualidad lo bien que le está yendo y el cariño que le tiene la gente, ayer fue un día increíble y quería compartirlo acá con ustedes», cerró Occhiato. López es uno de los streamers favoritos de las redes sociales en esta época. Sólo en su cuenta de Instagram cuenta con un total de 854 mil seguidores.