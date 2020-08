Paul McCartney presenta una edición de lujo de su disco “Flaming Pie”

Paul McCartney

Paul McCartney anunció el lanzamiento de una edición de lujo remasterizada de su disco “Flaming Pie”, de 1997, el trabajo en el que tras varios años volvió a contar con su ex compañero en The Beatles, Ringo Starr, y el último que compartió con su esposa Linda Eastman, fallecida al año siguiente por un cáncer de mama.

La nueva versión de esta famosa placa saldrá a la venta el 31 de julio y estará acompañada por un EP que, entre otras, incluye la canción “Young boy” y “Looking for you“, un rock grabado junto a Ringo y Jeff Lynne, el ex Electric Light Orchestra, quien ofició de productor de este álbum.

The ‘Young Boy’ EP is here! Discover the remastered #FlamingPie single, a home recorded version of the song and more. Listen now: https://t.co/1QoZUnInf7 pic.twitter.com/PItchZo1yQ

