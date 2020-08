Se olvidó la ropa: la foto de Rita Ora que es furor en las redes

La cantante y actriz británica de 29 años, Rita Ora, recordó con gran emoción un nuevo aniversario de una de las canciones que la catapultó a la fama mundial. Esta semana se cumplieron 5 años del estreno de su tema “Body on Me” junto al cantante Chris Brown.

Rita compartió primero el video de la canción en su cuenta de Instagram con un emotivo recuerdo: “Feliz aniversario para uno de mis bebés #BodyOnMe!! Tantos recuerdos increíbles de esta canción, recuerdo haber filmado esto hasta la madrugada en Los Ángeles y seguí arruinando la rutina de baile porque estaba tan agotado filmando desde las 5 am hasta las 5 am del día siguiente. y@chrisbrownofficial Solo esperé pacientemente y me lo enseñó una y otra vez hasta que lo entendí”.

Ora siempre se muestra muy activa en las redes sociales, en la actualidad la cantautora de ascendencia kosovar cuenta con más de 16 millones de followers en la red de la camarita.

Retornando a las recientes fotografías compartidas por Rita Ora en las redes, en las mismas se puede ver a la blonda con el pelo mojado y sin vestimenta apenas tapada.

La pic de la intérprete de “Girls” tiene un filtro en blanco y negro que resaltan aun más su delicada figura.