Silvia Süller reveló detalles de su “touch and go” con Sebastián Ortega

Silvia Süller fue invitada a participar de una charla en Confrontados, el programa conducido por Marina Calabró por El Nueve. Allí, la mediática habló de sus años cerca de Marcelo Tinelli cuando disparó: “Salí con Sebastián Ortega“.

“Fue hace mucho tiempo, más de 20 años. Mi balcón daba al pulmón de manzana y al lado estaba el de un amigo de él. Ellos salían al balcón a tomar cerveza y yo salía sin ropa. Ahí empezamos a hablar, a decirnos cosas y después él me tocaba el timbre”, explicó.

“Por ahí Guillermina se enteró de que yo salí con Sebastián Ortega, y me hizo la cruz”, dijo Silvia sobre el productor y Guillermina Valdés, quienes se separaron en 2011 y tienen tres hijos en común juntos después de 14 años como pareja.

Calabró le consultó a Süller por el conductor del Bailando por un sueño, que vive una crisis con su actual pareja: “Marcelo Tinelli es uno de los hombres más lindos de la Argentina, me gusta. Siempre me miró y lo miré con mucho cariño. Trabajé con él mucho tiempo hasta que se puso a salir con Guillermina y ya no me llamó más”.

La mediática también dio detalles de su frágil actual estado de salud. “Tantos años de tristeza, sufrimiento, angustias, llantos, depresión, abandono, soledad, esas cosas que sufro desde los 4 años se fueron acrecentando hasta que llega un momento que el corazón dice basta. Por suerte ahora me animé a empecé a hacer terapia por primera vez en mi vida”, terminó.