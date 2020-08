“The Boys”, la serie éxito de superhéroes, disfrutala en Amazon Prime Video por Telecentro

The Boys,

“The Boys” es una serie de televisión estadounidense de drama y superhéroes basada en el cómic The Boys de Garth Ennis y Darick Robertson. La serie fue desarrollada por Eric Kripke y que podés disfrutar en Amazon Prime Video a través de TELECENTRO.

The Boys transcurre en un mundo donde a algunos superhéroes se les sube la fama a la cabeza, enloquecen, pasan a ser corruptos y usan su estatus para promocionarse aún más, lo que puede poner en riesgo a la propia población. Pensando en ello, un equipo de humanos sin poderes se unen para combatirlos. Conocidos como Los chicos, estos agentes tienen la misión de vigilarles, así como controlar el surgimiento de nuevos superhéroes.

La serie tiene lugar en un mundo en el que los superhéroes representan el lado oscuro de la celebridad y la fama. Un grupo de vigilantes que se hacen llamar “The Boys” decide hacer todo lo posible por frenar a los superhéroes que están perjudicando a la sociedad, independientemente de los riesgos que ello conlleva.

La primera temporada consta de 8 episodios de 60 minutos de duración y ya fue confirmado el estreno de la segunda temporada.

