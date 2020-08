“Antes que el mundo se acabe”, el nuevo videoclip de Residente que reúne 113 besos

Nuevo video clip de Residente “Antes que el mundo se acabe”

Residente anunció la salida de su nueva canción “Antes que el mundo se acabe”, sencillo que está acompañado de un vídeo que reúne 113 besos alrededor del mundo -algunos protagonizados por celebridades- y que se entrelazan creando una cadena para los tiempos difíciles por el coronavirus.

Desde Puerto Rico hasta Nigeria, esta seguidilla de demostraciones de afecto elegida por músico recorre todos los continentes, países y ciudades para acompañar a los millones de personas que están confinadas para evitar un contagio de la enfermedad.

En el vídeo, de más de 7 minutos de duración, puede verse a estrellas de la talla de Messi, Bad Bunny, Ben Affelck, Ana de Armas, Ricky Martin, Gustavo Dudamel, Óscar Jaenada, Jorge Drexler, Camilo o Zoe Saldaña dándose besos con sus parejas para ilustrar el tema del músico puertorriqueño.

“No se cuando estará libre la pista, por ahora toca abrir las ventanas y llegar hasta donde nos lleve la vista. ¿Cuándo saldremos de nuevo? Eso nadie lo sabe, mejor por ahora nos damos un beso antes que el mundo se acabe”, dijo Residente en un comunicado de la compañía Sony Latin.

“Antes que el mundo se acabe” da continuidad al pasado sencillo del músico, titulado “René”, el cual logró tener un impacto global tras 24 horas de su lanzamiento y se convirtió en tendencia número 1 en Estados Unidos y en el mundo en la plataforma YouTube.

Acaba de salir este video que se hizo para que nos hiciera compañía .

Compartimos el mismo miedo porque nunca nos habíamos enfrentado en estos tiempos a una pandemia como esta pero nunca una pandemia se había enfrentado a gente solidaria como nosotros. https://t.co/rCrqc6PVqQ — Residente (@Residente) May 14, 2020

En su cuenta oficial de la red social Twitter indicó que este nuevo tema y vídeo salieron “para que nos hiciera compañía.

“Compartimos el mismo miedo porque nunca nos habíamos enfrentado en estos tiempos a una pandemia (por COVID-19) como esta, pero nunca una pandemia se había enfrentado a gente tan solidaria como nosotros”, escribió.