Antonio Banderas cumple 60 años en cuarentena tras dar positivo por Covid-19

REUTERS.

Antonio Banderas cumple sus 60 años en cuarentena al dar positivo por Covid-19 y se suma a la lista de famosos infectados por la enfermedad que afecta a millones de personas en todo el mundo.

El actor, que se encuentra nuevamente en su Málaga natal, anunció a través de las redes sociales que “se encuentra relativamente bien, solo un poco más cansado de lo habitual” y que confía en recuperarse del proceso infeccioso que sufre y que afecta a tantas personas en el planeta.

REUTERS.

Your browser does not support the video element.

Asegura que “aprovechará el aislamiento para leer, escribir y seguir haciendo planes”.

Quiero contaros lo siguiente… pic.twitter.com/u579iBVLM0 — Antonio Banderas (@antoniobanderas) August 10, 2020

Un comunicado tranquilizó a sus fans y seguidores ya que se sabe que el artista es un paciente de riesgo porque sufrió un infarto en enero de 2017.

En aquel momento clínico, se sometió al galán de Hollywood a una intervención en la que le implantaron tres stents en las arterias coronarias, y a una termoablación para evitar las arritmias que sufría desde hacía tiempo.

Este domingo 9 de agosto, Banderas no asistió a la Gala Starlite de la que es anfitrión y que se celebra en Marbella desde hace más de un década para reunir fondos para acciones benéficas. Su estado de salud no le permitió ser parte del evento.

Con sus recién estrenados 60 años, Antonio Banderas llega cargado de proyectos y de ilusión: Después de montar el musical “A chorus Line” en el Teatro del Soho, Banderas ha creado una productora de TV y presentará con María Casado, a próxima gala de los Premios Goya.

Banderas junto al recientemente fallecido Alan Parker y la artista Madonna, protagonistas del musical “Evita” que narraba la historia de Eva Duarte de Perón. REUTERS