Apareció la empleada de Nicole Neumann y contó su verdad

En los últimos días, Nicole Neumann fue blanco de críticas cuando contó que le había pedido a Daniela, su empleada doméstica, que fuera a un centro de aislamiento por presentar síntomas compatibles con el coronavirus. La modelo no estaba al tanto en ese momento de que ella era positivo y prefirió alejar de su casa a la mujer que convive con ella y sus hijas.

La Unión de Trabajadores Domésticos y Afines emitió un comunicado repudiando la actitud de Nicole y la acusaron de ser “irresponsable” y ejercer el “trabajo esclavo”. Nicole, no se quedó callada y salió a responder con una carta. Allí habló de “ensañamiento y persecución” hacia ella y también explicó los motivos por los cuales la mujer que la ayuda en su casa estaba trabajando en negro.

Ahora, fue el turno de Daniela Godoy de contar su verdad y lo hizo a través de un comunicado. La periodista Mercedes Ninci fue quien la dio a conocer. Explicó que es de nacionalidad paraguaya y todavía no tiene su DNI argentino. Por esta razón, arregló con la modelo trabajar sin papeles hasta obtener la residencia, que por motivo de la pandemia, el trámite se encuentra frenado.

“Decidí quedarme los fines de semana en la casa de Nicole y me los pagó como extras a mi sueldo. Una noche me dolió el estómago y no tuve olfato. Inmediatamente Nicole consiguió un turno en un laboratorio, fui, me hisoparon y me dijeron que debía estar aislada. No volví a mi trabajo por seguridad y porque quería estar aislada pero en mi casa”, continuó.

“Todo lo que se dijo es mentira. Siempre hablé con Nicole. A los 4 días le da positivo a ella. Por favor yo voy a seguir haciendo los trámites para tener mi DNI y poder cumplir con lo que me pidieron para estar en blanco. Pero por favor basta, necesito trabajar“, agregó.

“Agradezco que Nicole no me haya dejado sin trabajo, que siempre me haya pagado los fines de semana fuera de mi sueldo, que me haya pagado las vacaciones y aguinaldos. Para que no sigan hablando le pedí a Niki que hiciera saber esto. Otra vez, basta”, cerró.