Batwoman, la serie basada en el comic la disfrutás por Telecentro Play

Batwoman.

Tras un año de su estreno en Estados Unidos, en este 2020 la señal de cable HBO exhibe Batwoman, la serie basada en el comic del mismo nombre de DC. Disfrutala por TELECENTRO PLAY.

Han pasado tres años tras la misteriosa desaparición de Batman, el héroe de Ciudad Gótica, y sus habitantes deben lidiar con el crimen desatado. Kate Kane, una mujer que cree firmemente en la justicia social y con una actitud que le permite expresar lo que piensa, vestirá la capa del Caballero de la Noche, convirtiéndose en la nueva guardiana de Gotham.

Interpretada por Ruby Rose, Kane deberá luchar contra sus propios demonios si quiere ser el nuevo símbolo de esperanza para Gotham, en medio de la amenaza de una peligrosa banda que podría poner en peligro a sus ciudadanos.

