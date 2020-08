Cover solidario: Foo Fighters, Dua Lipa y Colplay deslumbran con “Times Like These”

Músicos, en solidaridad.

Foo Fighters, Dua Lipa y Colplay hicieron el cover de “Times Like These”, de la banda de Dave Grohl.

Además en el cover de Times Like These se unieron Bastille, Ellie Goulding, Yungblud y muchos más. Esto se realizó en un video que se lanzó el jueves 23 de abril. Además todos los ingresos del single se dividirán entre Comic Relief y Children In Need.

La canción tuvo su primera transmisión en BBC Radio 1, 2, 1Xtra, 6Music y Asian Network el 23 de abril a las 12 p.m, hora local.

El productor Fraser T Smith, que ha ideado el cover, dijo: “Es una muestra de humildad que se les haya pedido que produzcan este increíble sencillo, tomando el clásico de Foo Fighters, ‘Times Like These’, con el equipo de Radio 1 Live Lounge y el increíble colectivo de artistas que se han unido para grabar mientras están aislados”.

“Nuestra visión era crear un cover para quedarse en casa usando teléfonos, ollas, sartenes y guitarras acústicas que honraran la brillantez y la honestidad de los artistas y la canción, en lugar del truco de un costoso estudio de grabación”, agregó el productor.

“Intentamos hacer este sencillo de una manera totalmente diferente artísticamente, relevante para la actualidad. La letra resuena particularmente con todos nosotros en este momento desafiante. Y sinceramente espero que el dinero recaudado pueda ayudar a la difícil situación de la batalla unificada contra COVID-19 en todo el mundo”, finalizo Smith sobre el cover de Times Like These, que ya tiene casi 4 millones de visualizaciones.

Los artistas que aparecen en el video (en orden alfabético):

5 Seconds of Summer

AJ Tracey

Anne-Marie

Bastille

Biffy Clyro

Celeste

Chris Martin of Coldplay

Dermot Kennedy

Dua Lipa

Ellie Goulding

Foo Fighters

Grace Carter

Hailee Steinfeld

Jess Glynne

Mabel

Paloma Faith

Rag’n’Bone Man

Rita Ora

Royal Blood

Sam Fender

Sean Paul

Sigrid

YUNGBLUD

Zara Larsson