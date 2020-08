El curioso gesto de El Polaco para la hija de Barby Silenzi y Francisco Delgado

Ensamblar una familia es todo un tema. Sin embargo, El Polaco y Barby Silenzi han demostrado que no han tenido grandes inconvenientes al respecto. Ellos comenzaron una relación en 2019 y el primero de junio pasado recibieron a su primera hija juntos: Abril. Junto a ellos, vive Sol, la hija del cantante y Karina La Princesita, Alma, fruto de su relación con Valeria Aquino y Elena, la hija de Silenzi con Francisco Delgado.

En las últimas horas, el músico compartió un gesto que conmovió a su actual pareja. Él se tatuó el nombre de Elena, quien recientemente cumplió cinco años. Fue la propia Silenzi la encargada de mostrar orgullosa la última ocurrencia de su pareja. Antes del nacimiento de Abril, El Polaco le propuso casamiento a Barby Silenzi. Sin embargo, cuando intentó sacar el turno de manera online se dio cuenta de que no podía ya que las Registros Civiles no están funcionando por la cuarentena.

Sin dudarlo, El Polaco compartió en sus redes sociales una foto del mensaje con el que se encontró al querer sacar un turno. “En línea con las acciones que está llevando adelante el Gobierno de la Ciudad junto con el Gobierno Nacional, la atención de las Sedes Comunales se encuentra suspendida hasta una vez finalizado el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio”, se leía en la página del Gobierno en abril pasado.

“Conste que me quise casar y la pandemia no lo permitió. Te amo, @barby_silenzi”, bromeó el músico en sus redes sobre la decisión que tendrá que esperar para unir sus vidas. Rápidamente, la bailarina le respondió en aquel momento de manera muy dulce y con un pequeño reproche mediante. “No importa, mi amor. Tenemos todo el tiempo del mundo, así que no te salvas”, escribió.

Barby y El Polaco se conocieron en 2016 cuando fueron pareja en el Bailando. Había una fuerte química entre ambos en la pista y los rumores de romance comenzaron a circular con mucha fuerza en ese entonces. Para aquel momento, ellos afirmaban que sólo los unía una excelente relación laboral. Pero obviamente había algo más entre ellos. Recién a inicios del año pasado, la pareja se animó a blanquear su relación.