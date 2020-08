El mail de Érica Rivas con sus correcciones y pedidos al guion de “Casados con hijos”

Érica Rivas, se bajó de la obra teatral de la versión de “Casados con hijos”.

Casados con hijos llegará al teatro el 15 de enero de 2021, después de la postergación por el coronavirus. La remake teatral de la sitcom estará en el Gran Rex pero sin Érica Rivas, que fue desvinculada del proyecto tras idas y vueltas con la producción y sus pedidos.

En un principio, trascendió que la actriz se había bajado de la obra. Sin embargo, ella desmintió esa información en un comunicado que difundió en sus redes. “No es verdad que tengo compromisos que me impidan hacerlo en la fecha anunciada. Antes de empezar la cuarentena, los productores me comunicaron por WhatsApp que no iba a participar”, explicó.

El periodista Ángel de Brito mostró al aire el mail que Rivas le envió a Diego Alarcón, uno de los libretistas de la remake. En el mensaje, ella marca sus diferencias con algunos chistes que tenía que interpretar para un spot radial, que tenía a su personaje como protagonista.

En primer lugar, la actriz le dice al guionista que dará su opinión sobre distintos puntos de los diálogos de María Elena. “Darío, te mando mis observaciones sobre los spots. Disculpá si son subidas de tono pero es lo que me sucede y quedé que iba a estar en el proyecto diciendo todo lo que pienso. Para serte sincera viniendo de ustedes esperaba algo más trabajado, más ingenioso, más ácido, pero bueh está bueno ir viendo de qué se trata. Pienso varias cosas“, advierte.

Luego, Rivas señala que no está de acuerdo con que su personaje sea vegano. “¿María Elena ahora es vegana? ¿Por qué? El tema de lo vegana no sé si es una licencia que se están dando, porque yo lo soy, pero no me gustaría que se bardee al veganismo y quede como algo pelotud…, que es como estoy vislumbrando y es la típica que se plantea en todas partes”, afirma.

La actriz también critica que Guillermo Francella tenga mayor protagonismo. “Hay un único spot en el que María Elena termina el chiste, pienso entonces que a Pepe no le queda mucho tiempo de vida”, destaca.

Rivas revela que sugirió a la producción la incorporación de una co-autora con perspectiva de género. “A eso me refería también cuando quise incorporar al equipo a alguien para que nos/los proteja y asesore ‘feministamente…’ me mandaron todos a freír churros alegando mil boludeces que se contradicen con lo que todas las productoras internacionales están haciendo”, asegura.

En otro de los puntos del mail, la actriz considera que su personaje podría tener una muletilla. “Me gustaría deslizar después o antes de ‘no va a faltar ocasión’ el mítico ‘se va a caer’. Y ahora que lo pienso, este último bien podría ser el nuevo latiguillo de María Elena”, recomienda.

Enseguida, Rivas dice que no está de acuerdo con que Pepe se burle de la apariencia de María Elena: “El chiste de los bigotes: bueno, veo que si se corta ahí, para que se rían de eso, debe ser porque los remates los tendrá todos Pepe, porque creo que el chiste tiene otro final y sería ‘chupame los bigotes, pelotu…’, por ejemplo. Y esto es lo que temía también porque el remate, ya sabemos, es el que le da el sentido al chiste, lo que queda en la gente, y se lleva a la almohada, digamos”.

En el final del mail, ella deja en claro cuál es su intención con las correcciones. “De esto hablo cuando pregunto de qué nos vamos a reír ahora, qué le vamos a dar a la gente para que se ría aunque sea gracioso. ¿Cuál es nuestro compromiso en este nuevo paradigma?”, concluye.