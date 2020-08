Embarazada y preciosa: el video de Katy Perry que impresionó a todos

Katheryn Elizabeth Hudson, más conocida como Katy Perry, es una cantante, compositora, actriz, empresaria y modelo estadounidense que ha demostrado que es dueña de un gran talento.

Por su parte la bella cantante saltó a la fama en el año 2008 cuando lanzó las canciones “I Kissed a Girl” y “Hot n Cold” que pertenecen al álbum debut One of the Boys.

En tanto que el presente que está viviendo la bella artista es sumamente positivo ya que desde el 2016 está en pareja con el actor Orlando Bloom.

Además desde hace unos meses están esperando su primer bebé lo cual los llenará de felicidad y les traerá nuevos momentos como pareja.

Hace unas horas atrás una fan page de Instagram compartió un video donde se puede ver a la hermosa cantante hacer un challenge viral que sorprendió a todos los seguidores.