En Bella Vista han suspendido varias actividades

A modo de prevención, el municipio de Bella Vista tomó la determinación de suspender nueve actividades durante la jornada de este lunes.

Por 15 días, se suspendieron los gimnasios, canchas de fútbol 5, centros deportivos, entrenamientos deportivos grupales, salas de juego, bares y restaurantes podrán funcionar solo en modalidad delivery, piscinas, templos e iglesias , espectáculos públicos y eventos de concurrencia masiva.

El intendente Sebastián Salazar emitió un comunicado con la novedad donde expresó “Tengo en claro que no es para nada fácil, pero sé que tendré la colaboración de ustedes porque queremos la salud y la vida de nuestras familias. Es un momento doloroso y difícil para todos, pero debemos cumplir para que el virus no llegue a nuestra ciudad. Esto no es más que nada una medida en la cual tenemos que colaborar entre todos y repito, no por mí, sino por las familias de cada uno de ustedes“.