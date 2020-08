Enzo Vergara lanza video en lengua de señas y con un mensaje de esperanza

Enzo Vergara.

El carismático cantautor cordobés, Enzo Vergara, lanzo a través de su canal de YouTube el video del segundo corte difusión llamado “Un Día a la Vez”. La canción transmite un mensaje de esperanza en medio de la pandemia y propone llegar con su mensaje a todos. El video fue grabado en la casa de cada uno de los artistas respetando el aislamiento obligatorio e interpretado simultáneamente en lengua de señas con el fin de llegar a la comunidad hipoacúsica.

“Un Día a la Vez” propone que vivamos el ahora, disfrutando de cada momento que nos regala la vida. Con la alegría y la energía que lo caracterizan y su dulce voz invita a encontrar en la música un refugio en el medio del aislamiento obligatorio por el Coronavirus. La letra da fuerzas y convoca a que vivamos el presente. Dice que todo va a cambiar, que debemos pensar en cuánto podemos aprender de la situación actual mundial si nos conectamos con nuestro interior para crecer hacia nuestros sueños. “Un día a la vez” es una mirada que invita a la reflexión en el medio del surgimiento de un mundo diferente.

Your browser does not support the video element.

Aquí, la entrevista exclusiva con DIARIO26.COM:

– ¿Como surgió la idea de realizar el vídeo de “Un Día a la Vez” y como fue el proceso de grabación?

Esperábamos el lanzamiento del segundo corte de mi disco “Un Mejor Yo”. Estaba en nuestros planes que sea “Un Día a la Vez” y empezó este tiempo de pandemia. Así que junto a mi equipo de trabajo comenzamos a rever la forma y el lanzamiento. Es así que se nos ocurrió esta hermosa iniciativa de hacerlo cada uno desde nuestras casas, que por suerte hoy en día todos contamos con nuestro lugar de trabajo Home Estudio, y se simplifica poder hacerlo y trabajar a la distancia.

-¿Por qué hacer un vídeo asi en este momento? ¿Sentís que es un tiempo para llevar esperanza a los argentinos?

Creo que “Un Día a la Vez” pertenece a ese tipo de canciones que puede verse o interpretarse desde muchos puntos de vista. Partiendo desde las distintas realidades sociales y personales de cada uno, puede reflejarse en su letra y su música la intención de ser una canción motivacional. El vídeo quisimos que sea realmente diferente y para todo publico. Así que buscamos y encontramos a una persona muy especial, Brenda Kaplan, que sumó su arte en lengua de señas; que en lo personal me lleva a sentir y vivir esta experiencia de forma inclusiva y la satisfacción de que sea para disfrutar en familia y para todos.

– ¿Cómo ves el panorama musical actual y como pensas que va a evolucionar en lo que resta del año?

Creo que vamos hacia un panorama completamente nuevo para los artistas. Esto se ve reflejado en las redes sociales, en nuevas plataformas que se están creando, a partir de lo que estamos viviendo, y que van a quedar y perdurar en el tiempo como nuevas opciones para vivenciar el arte. Con respecto a los espectáculos y a lo que estamos acostumbrados a ir a un show presencial creo que vamos a tener para un tiempo largo hasta que todo se reacomode. No sabría con exactitud, pero seguramente vamos a ser los últimos en volver al ruedo.

-¿Hay algunas otras acciones que estes pensando para lanzar de este modo? ¿Proyectos futuros?

Así es, quede realmente admirado y contento con el trabajo realizado en “Un Día a la Vez” que nos abrió una nueva forma de crear y sumar. Siento que estamos desde el arte tendiendo nuevos puentes y sin dudas quiero seguir transmitiendo mi música desde la colaboración, desde la creatividad conjunta y desde el amor y la amistad. Se vienen otros lanzamientos muy pronto para seguir llevando un poco de alegría y música a nuestra gente en estos momentos tan duros.

FICHA TECNICA

Lengua de Señas: Brenda Kaplan

Congas: Nacho Ducasse

Guitarras criollas: Juan Bonetto

Guitarra eléctrica: Facu Herrera

Bajo: Gaby Cáceres

Batería: Horacio Cejas

Edición de video: Pela Gazzano

Producción General: Lucas Mosson & Grupo For Producciones