Esto dijo Tini Stoessel después de que Sebastián Yatra y Danna Paola hayan sido vistos juntos en Miami

El pasado mes de mayo, Tini Stoessel y Sebastián Yatra decidieron ponerle un fin a su relación amorosa. Todo terminó en una fría despedida por videollamada y un comunicado que ambos compartieron en sus redes sociales. “Vivimos momentos hermosos, pero a veces las cosas no se dan como uno las imagina. Hoy sentimos que esta es la mejor decisión para los dos”, manifestó la cantante argentina en ese momento a través de un mensaje que el artista colombiano replicó en sus redes sociales.

En las últimas horas se conoció que Yatra está en Miami listo para participar de los premios Juventud, que se realizarán el 13 de agosto, alojado en el mismo hotel que Danna Paola. Esto es un dato cuanto menos curioso, ya que la artista mexicana había sido señalada como la tercera en discordia al final de la relación. Esto provocó una totalmente inesperada reacción en Tini, que dejó un curioso tuit en sus redes.

“Tu me dañaste el corazón y te escribí esta canción”, escribió Tini Stoessel en su cuenta de Twitter. Inmediatamente, sus seguidores relacionaron ese tuit con lo que ocurría en Miami con Danna Paola y su ex pareja. Ellos lanzaron juntos el tema No bailes sola y comparten una fuerte relación de amistad, según ellos. Además del constante intercambio de likes, pícaras declaraciones y mensajes en las redes, en su último posteo, el colombiano dejó un corazón para la mexicana.

tu me dañaste el corazón y t escribí esta canción — TINI (@TiniStoessel) August 9, 2020

Curiosamente, consultada por su relación con el ex de Tini, la cantante azteca lo definió como «una persona divertida» y agregó «quién no se enamoraría» de él. “Sebastián es una persona tan divertida, tan buena persona, que justo yo creo que ¿quién no se enamoraría de Sebastián? Es como decir que no te enamorarías de Brad Pitt, por supuesto que sí”, dijo la también actriz.

Con todo esto, las especulaciones del romance están muy cerca de transformarse en realidad. Todo esto comenzó cuando Stoessel y Yatra confirmaron su ruptura. Desde entonces, se generaron cientos de críticas hacia Danna, quien durante meses aclaró que la relación que tiene con el colombiano es estrictamente laboral y de amistad. Sin embargo, es probable que haya novedades para las revistas del corazón latinas desde Miami.