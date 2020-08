Explosión en vecindario de Baltimore: un muerto y varios heridos

Explosión en Baltimore. REUTERS

Una gran explosión sacudió hoy un vecindario de Baltimore, en Estados Unidos, informó la prensa local, la cual reporta que una mujer murió y que hay tres heridos de gravedad, así como dos personas atrapadas por el estallido.

Las autoridades afirmaron que la explosión involucró a tres casas. Dos personas fueron recuperadas del lugar en estado grave: una fue llevada a asistida tras sufrir un shock, mientras que la otra fue enviada al Hospital Sinai, según informó la cadena WBALTV.

La policía de Baltimore ha llamado a los ciudadanos a evitar el corredor Reisterstown Road que cruza con Labyrinth Road. Se realizaron cortes en el suministro de gas, sin embargo la electricidad continúa funcionando.

A través de su cuenta en Twitter, Bomberos de Baltimore confirmaron el hecho, agregando que la explosión se dio por una eventual fuga de gas en una de las viviendas. Imágenes de la cadena de televisión WBFF mostraron una sección de casas con escombros esparcidos.

On scene of a major gas explosion at Labyrinth and Reisterstown Rd. involving 3 homes. 2 occupants transported in serious condition, 1 adult woman deceased as BCFD continue to search for more. pic.twitter.com/4Hzrjkaled

— Baltimore Fire (@BaltimoreFire) August 10, 2020