Juana Viale contó qué le dijo a Fede Bal cuando había rumores de un romance entre ellos

En un tono mucho más relajado que el candente debate político que se armó en la noche del sábado, el Almorzando con Mirtha Legrand del último domingo se vivió en un tono muy distendido. Juana Viale, conductora de los ciclos televisivos de su abuela mientras la diva se mantiene en cuanrentena, recibió en una verdadera «mesaza» a Patricia Sosa, Fernando Dente, Mariano Caprarola y Carmen Barbieri, a quien casi tuvo de suegra gracias a los rumores que circulaban entre Viale y Fede Bal.

Juana tomó la posta y se hizo cargo de los rumores de un romance entre ella y el hijo de Carmen. Sucede que en septiembre del año pasado, ellos fueron a comer juntos en un restaurante de Núñez y fueron retratados por fotográfos en aquel momento y por alguna cámara de televisión. La joven actriz recordó los rumores y brindó detalles de cómo vivió aquellos tiempos.

“Nos juntamos a hablar para el teatro en Mar del Plata. Me presentó un proyecto. Cuando salimos había cámaras, y yo no freno a hablar si no tengo nada que decir”, reveló Juana Viale. Ese silencio le dio permiso a los medios para especular acerca de una relación entre ambos. Entonces, la intérprete recordó sus palabras hacia Bal en ese momento. “Le dije: ‘¡De esta te hacés cargo vos!’ Me fui y empezaron a decir que ‘fueron a almorzar’, que ‘son pareja’… Yo decía: ‘¡Qué ridiculez todo!’”, contó entre risas.

Al poco tiempo de aquella reunión de trabajo, Fede fue al programa de Mirtha y como era de esperarse, la diva lo encaró al respecto. “¿Vos estuviste almorzando con mi nieta?” Él le respondió un tanto nervioso: “Estuve almorzando con tu nieta, sí”. Luego explicó todo: “La verdad que me llegó un guion, lo leí y la primera persona en la que pensé fue en su nieta. La verdad es que no hemos compartido ningún trabajo, solo el Bailando hace un par de años. Hemos tenido una buena relación de ‘hola y chau’”, reconoció el hijo de Carmen.

Según contó en aquella mesa, él se tomó el total atrevimiento de pedir el teléfono de Juana Viale y se comunicó con ella para charlar sobre el proyecto. “Es una mujer muy hermosa y amorosa. Hablamos de la obra y de la vida. De golpe hay cosas que nos unen, pasé una buena tarde. Ella no va a acompañarme igualmente”, había declarado Bal en esa oportunidad. Meses más tarde, él comenzaría una relación con Sofía Aldrey, quien lo acompañó mientras superaba el cáncer de intestino.