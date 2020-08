La empleada de Nicole Neumann emitió un comunicado sobre su relación con la modelo

Nicole Neumann confirmó el mediodía del pasado lunes que había dado positivo de coronavirus. La panelista está atravesando la enfermedad de manera asintomática, pero los medios y las redes pusieron el foco en su relación con la empleada doméstica que trabajaba en su hogar. En sus declaraciones, ella reveló que la mujer estaba viviendo en su casa y que regresaba a su localidad cada 15 días.

Cuando la trabajadora amaneció con síntomas compatibles al coronavirus, Neumann le pidió que se encerrara en su cuarto hasta que pudieran hisoparla. Al dar positivo, Daniela se trasladó a un centro de aislamiento mientras que la modelo y sus hijas se quedaron en casa. Como consecuencia de la manera en que relató los hechos, Nicole fue repudiada en las redes e incluso el Sindicato que núclea a las trabajadoras doméstica la acusó de violar leyes laborales y sanitarias en medio de una pandemia.

En este contexto, Daniela emitió un comunicado que lleva su firma. En primer lugar, aseguró que se encuentra bien mientras transita la enfermedad. Luego, se dedicó de lleno a contar su relación con la modelo. “Conocí a Nicole por intermedio de una persona. Le pedí trabajo y comencé a trabajar en su casa, cama adentro, cuidando y atendiendo fundamentalmente a las chicas», dijo la trabajadora de Nicole Neumann.

«Cuando el contador le pide mis documentos, le cuento a Nicole que soy paraguaya y que no tenía todavía residencia y tampoco DNI. Pero le pido por favor que no me deje sin trabajo. Empiezo los trámites, cansadores. Debía levantarme a las cuatro de la mañana para ir a Migraciones y hacer cola, esperar, me daban una nueva cita. Así hasta que iniciaron mi trámite, pero por el coronavirus se suspendió todo”, explicó Daniela.

Según contó, fue ella misma la que decidió quedarse cada fin de semana. “Una noche me dolió el estómago y no tuve olfato. Inmediatamente Nicole consiguió un turno en un laboratorio. Fui, me hisoparon y me dijeron que debía estar aislada. No volví a mi trabajo por seguridad y porque quería estar aislada, pero en mi casa. Así lo hice. Al día siguiente me confirmaron que había dado positivo y seguí aislada en mi casa. Todo lo que se dijo es mentira. Siempre hablé con Nicole”.

“Yo voy a seguir haciendo los trámites para tener mi DNI y poder cumplir con lo que me pidieron para estar en blanco. Pero por favor, basta, necesito trabajar. Agradezco a Nicole que no me haya dejado sin trabajo, que siempre me haya pagado los fines de semana fuera de mi sueldo y que me haya pagado las vacaciones y aguinaldos. Para que no sigan hablando le pedí a Niki que hiciera saber esto. Otra vez, basta”, cerró la empleada.