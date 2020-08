¡La opinión del ex! Fede Bal habló sobre el rol de Laurita Fernández como conductora del “Cantando”

Dentro de lo que es el desarrollo del «Cantando por un sueño», lo cierto es que Laurita Fernández está desempeñando una tarea inédita en su vida como es la conducción, más sabiendo de su condición de actriz o exintegrante del «Bailando». Pero por ahora es la que más laureles se lleva en cuanto a las críticas por su estilo de presentadora. En ese sentido, Fede Bal fue el que se encargó de opinar acerca de su papel en El Trece.

En lo que fue la presencia del hijo de Carmen Barbieri en «Almorzando con Mirtha Legrand», lo cierto es que el joven actor recibió la consulta de Juana Viale para que el exnovio deje su postura al respecto. «Tremendo la vi. Ella es lo más. Tiene un talento tremendo y un futuro impecable. Para mí hace todo bien ella, sabe que tiene mi cariño en el corazón. Por los buenos momentos que hemos vivido es una reina», expresó.

Además, Fede Bal tomó partido en lo que vienen siendo los chispazos que Moria Casán tiene con Laurita Fernández desde que comenzó el programa. «Tengo ahí opiniones encontradas. Yo la quiero mucho a Moria y la conozco desde que nací, era compañera de mi vieja. Ella descubrió que estaba embarazada, le tocaba la panza y le decía que estaba embarazada. Yo trabajé con Moria, hicimos un montón de cosas juntos, no sólo en el Bailando sino en el teatro», aseveró como introducción.

Fede Bal se refirió al conflicto entre Laurita Fernández y Moria Casán

Recordando que el productor fue novio de la actriz, de esta manera amplió su rememoración cuando sufrió el término «pareja baqueteada» de la «One», algo que supo desencadenar la lucha entre las exmodelos. «Moria es una mujer divina y si ella tiene algún malestar con Laurita yo no lo percibo y no sé de dónde viene… Cuando bailamos ella ha tenido palabras muy fuertes para conmigo también y con Laura cuando estábamos en pareja, uno en la pista se enoja un poco pero siento que es parte del show», sostuvo.

Por último, Fede Bal dejó bien en claro qué es lo que cree que debería ocurrir entre Laurita Fernández y la madre de Sofía Gala. «Pero creo que debe tranquilizarse un poco la situación, la gente no quiere ver tantas peleas. Me parece que va por otro lado lo que necesita la tele. Si hay una falta de respeto, está bueno que ambas puedan decírselo en la cara. Son mujeres muy fuertes y está bueno verlas como sociedad que puedan arreglar sus problemas. Si es al aire, está bueno que no se falte el respeto», concluyó.