Murió el dramaturgo Jacobo Langsner, creador de Esperando la carroza

Jacobo Langsner, quien de la mano de Alejandro Doria llevó al cine en 1985 Esperando la carroza. Rápidamente, ese film se convirtió en una de las obras más representativas del cine nacional, falleció en las primeras horas de este lunes 10 de agosto a sus 93 años de edad. Nacido en Rumania, vivió en Uruguay y ya con el oficio aprendido se vino a vivir en la Argentina, donde se convirtió en un argentino más.

“En mi juventud quería escribir historias para cine. Pero es absurdo querer hacer cine en un país que no tiene cine. Como loco no soy, empecé a escribir para grupos de teatro independiente”, contó en una de sus últimas entrevistas. En la misma también se encargó de hacer hincapié en que “era una persona de una timidez extraordinaria” y su “idea de escribir nació un poco porque yo pensaba que escribiendo nadie me iba a ver”.

Esperando la carroza es su gran obra, pero no la única. Ese film, reconocido como la gran comedia argentina, cumplió 35 años de su estreno en las salas argentinas. Tanto fue así que las tres generaciones reconocen fácilmente frases de aquella película que marcó a un país. La China Zorrilla, Luis Brandoni, Antonio Gasalla y Betiana Blum protagonizaron una película que vivirá por siempre en la historia del cine nacional.

Originalmente pensada como una obra de teatro, Esperando la carroza se estrenó en 1962 en Montevideo. Para entonces, Jacobo Langsner trabajaba en ambas orillas del Río de la Plata hace varios años. “En el viejo diario La Razón, entonces un vespertino tabloide, aparecían en la última página pequeñas y extrañas noticias del mundo», reveló al dar a conocer cómo se le ocurrió la gran idea de su vida.

«Allí leí que en Italia, creo que en Nápoles, dos hermanos pasaban todo el día peleándose y robando el cadáver de la madre porque cada uno quería rendirle homenaje: discutían por la imagen de quién la amaba más», contó. «Me pareció una metáfora sobre la hipocresía. Fue en el 60. Había un concurso en Montevideo, en la Comedia Nacional, y mandé Esperando la carroza. Ganó. La crítica fue demoledora”.