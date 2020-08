Nati Jota confesó que le escribió a un famoso futbolista que le gustaba pero nunca recibió respuestas

Nati Jota se convirtió en una de las primeras influencer en llegar a la televisión. ESPN albergó a la rubia que desde las redes se hizo camino al andar. A través de su cuenta oficial de Twitter, la joven se animó a contar el día en que encaró por WhatsApp a un reconocido jugador de fútbol. Lamentablemente para ella, nunca tuvo ni una sola respuesta de aquel hombre, que sólo atinó a clavarle el visto.

Siempre a tono para divertir a sus seguidores, Natalia contó que en su rol de periodista consiguió el número de un deportista que le parecía «fachero». Entonces decidió encararlo y al no encontrar respuesta, recurrió a una mentira para intentar captar su atención. «¡Hola!», así saludó Nati al jugador de fútbol, del que no dio a conocer el nombre. Más allá de eso, las respuestas en las redes dejaron sus suposiciones sobre quien podría haber sido el receptor del mensaje.

«¿Sos vos? Te quería pedir un saludo para un primo mío. Soy Nati Jota de ESPN», le dijo como excusa para encontrar alguna manera de entablar una conversación con él. «¿Les conté de la vez que me gustó un jugador de fútbol, me la jugué escribiéndole y por su falta de respuesta tuve que apelar a cualquier cosa para no sentirme tan mal? Solo se vive una vez», reveló ella en su cuenta de Twitter.

Les conté de la vez q me gustó un jugador de fútbol, me la jugué escribiéndole por whatsapp y por su falta de respuesta tuve que apelar a cualquier cosa para no sentirme tan mal??? pic.twitter.com/WVeZbeTPUI — NATI JOTA 🎪🧜🏼‍♀️ (@natijota) August 7, 2020

«Aviso que el saludo para mi primo tampoco me lo respondió y que, entre el hola y lo otro, hubo 8 días de diferencia», cerró, divertida. Entre las respuestas de su Twitter, se visibilizaron algunos mensajes que preocuparon a los fans de la periodista. Frecuentemente, ella denuncia públicamente acosos en las redes. Muchos hombres se mostraron ofuscados por sacar a la luz esas capturas, ya que ellos tampoco obtienen respuestas de parte de la influencer.

El pasado viernes, Natalia participó como invitada de Lizardo Ponce en el Cantando 2020. Al intervenir en el programa al dar una poco entendible reflexión sobre los influencer y la televisión, Nacha Guevara la interrumpió para preguntar «¿quién es esa chica?». La jurado convirtió en tendencia una vez más a la joven en Twitter y llenó de memes las redes sociales.