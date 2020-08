Plan “Clubes en Obras” por $500.000 en Esteban Echeverría: “Es la mayor inversión en infraestructura en deportes de la historia”

Fernando Gray y Matías Lammens. Canal 26.

En el marco de la pandemia por coronavirus que afecta al mundo y también a la Argentina, este lunes Fernando Gray, intendente de Esteban Echeverría, y Matías Lammens, Ministro de Turismo y Deportes de la Nación, estuvieron presentes en la Sociedad de Fomento Santa Rosa, en Monte Grande, para presentar formalmente el plan “Clubes en Obras”.

Fernando Gray comentó que esto “alcanza a 51 clubes locales, a los que se les da merienda, camisetas y cobertura médica, pero siempre hace falta más”.

La idea del Gobierno nacional es la de apoyar y sostener a los clubes de barrio y pequeñas instituciones deportivas que se han visto seriamente afectadas por la cuarentena; y al mismo tiempo generar nuevas fuentes de trabajo.

Fernando Gray dijo: “Esta es una idea formidable del ministro Lammens”.

Por su lado, el Ministro dijo que “el municipio ya venía trabajando en el deporte y hemos ideado este plan con una inversión de $500.000, con la posibilidad de agregar otros $500.000 más para dotar a clubes de infraestructura”.

“Es la mayor inversión en infraestructura en deportes de la historia”, aseguró Matías Lammens.

“Se han anotado muchos clubes, con una adhesión del más de 60% en pocos días”, aseguró. Y explicó que “los clubes se anotan y envían sus propuestas, que son estudiadas por el Estado. Reciben una tarjeta y luego la financiación para hacer los trabajos”.

Y continuó Lammens: “Pensamos en la pospandemia generando empleos en nuestros clubes, para que puedan contratar a vecinos”.

“La idea es generar mano de obra local”, sostuvo el ministro ante las cámaras de CANAL 26.

Finalmente, Gray dijo que “estas instituciones se hicieron con el esfuerzo de los vecinos“.

