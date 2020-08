¿Se anima a colocarse un chip sexual? Las confesiones íntimas de Pablo Echarri

Pablo Echarri es uno de los artistas que más controversias desata dentro y fuera de la pantalla chica al ser uno de los artistas que decidió tomar una postura activa en el mundo de la política. Ferviente defensor del Kirchnerismo, el esposo de Nancy Dupláa hace oídos sordos a las críticas y defiende sus convicciones. En esta oportunidad, el galán de las telenovelas se confesó al dar detalles de su intimidad.

Dentro de lo que fue su charla con Sergio Goycochea, lo cierto es que quien está hace más de 10 años unido a Nancy Dupláa sorprendió al hacer una confesión íntima respecto a su vida privada, pero principalmente en el uso del chip sexual. «Quedé profundamente intrigado cuando me enteré del tema y ya estoy haciendo las averiguaciones pertinentes para tener mi propio chip», sostuvo. Recordemos que es un implante material biológico que contiene en su interior una forma sintetizada de la hormona testosterona. «Tiene el tamaño de una pequeña cápsula y a través de anestesia local, se introduce dentro del tejido de grasa de la piel, preferentemente en la cadera, cintura, nalga o panza», explican los médicos.

Además, amplió en cuanto a su aspecto facial: «Las canas garpan. Y el carmelazo no tiene retorno», indicó con picardía Pablo Echarri y realizó una inesperada aclaración: «En algún momento pequé para algún trabajo puntual. Por ejemplo, en Atrapa a un ladrón me hice unos ‘oscuritos’. Es que necesitaba retrasarme el acceso a la vejez», aseveró el protagonista de muchas tiras televisivas al dejar en claro que debió torcer el brazo para realizar una ficción en la pantalla chica.

Las mejores novelas y los ídolos de Pablo Echarri

Después, Pablo comentó cuáles son las telenovelas que más disfrutó hacer, sabiendo que protagonizó muchas. «Resistiré y Montecristo son mis trabajos preferidos. Y también mi incursión en la producción con El elegido, un hito importantísimo en mi camino porque pude transformarme en un generador de proyectos, pude ver mi crecimiento. Y también La leona, la novela que hice con Nancy porque nos dimos el gusto de volver a trabajar juntos después de muchos años», manifestó.

Por último, Pablo Echarri se encargó de elegir a los ídolos de su vida actoral. «Lito Cruz fue mi maestro de teatro y después me di el gusto de trabajar con él y hasta de contratarlo cuando fui productor. Tuvimos una amistad profunda que hoy sigue con su hija Micaela. Y una actriz que siempre me gustó mucho fue Alicia Bruzzo», admitió y exclamó cuál es su deuda pendiente: interpretar a Romeo. «Pero los años me pasaron por encima. También quería hacer Hamlet pero nadie me llamó y ahora tampoco puedo», selló.