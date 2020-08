¡Se armó fuerte! Se conocieron los terribles audios de Nicole Neumann contra Mica Viciconte

Nicole Neumann se recuperó del coronavirus que confesó haber sufrido el último lunes, retornó a su labor como panelista de «Nosotros a la mañana» y contó los síntomas experimentados en esos días. Pero la discusión la semana pasada estuvo en la forma en que determinó el traslado de su empleada doméstica a un centro de aislamiento hasta que se recupere, entre otros detalles. Aunque la top también sostuvo una bronca contra Mica Viciconte y Fabián Cubero por haber dado a conocer fuertes novedades de su privacidad.

En «Los ángeles de la mañana», Yanina Latorre reveló la información de los mensajes que la top le comunicó a la pareja de su exesposo. “Nicole se enojó cuando salió a la luz el diagnóstico de la hija (Indiana). Como Cubero no le responde, le mandó un audio a Mica para pedirle que por favor lo haga entrar en razón a Fabián de que ella estaba sola con las tres chicas. Le pidió que no cuente más cosas de la vida privada de ella y de las chicas», expresó.

Luego, la contadora pública amplió de esta manera en lo que Nicole Neumann le manifestó a Mica Viciconte. «Le puso ‘vos no sos la madre, te agradezco un montón que las cuides pero no las nombres más, no cuentes nada más porque mi hija no quiere que se sepa nada de ella’. Le pidió que lo hiciera entrar en razón a Fabián de que por lo menos fuera a la puerta de la casa para llevarle una bolsa de comida, unos chocolates a las nenas y las saludara a través de un vidrio”, aseveró.

La aclaración de Nicole Neumann

Hasta ahí, todo transcurrió en la normalidad hasta que se conoció la parte en que la exmodelo entró en punto de ebullición. “Mica no le contestó y Nicole le mandó otro audio subido de tono. No sé si la puteó pero fue más fuerte, le dijo ‘hipócrita’. Mica le manda mensajes todo el tiempo a las hijas diciendo ‘tu papá está re mal, está re triste, porque ahora que ustedes y su mamá están contagiadas no las puede ver’. Entonces, Nicole le dijo ‘¿cómo que no las puede ver? Que venga, abra la puerta, se contagie y se quede acá adentro con nosotras’”, disparó duramente.

Pero no terminó todo allí ya que Nicole Neumann, en una rueda de prensa que hizo al salir de El Trece, confesó la conversación que tuvo con Mica Viciconte. “Sí, le mandé un audio y un mensaje escrito. No me respondió, tampoco le di lugar porque no me interesa la respuesta. Lo que me interesaba comunicarle es que si una persona se jacta tanto de querer a tres criaturas, lo primero que tenés que hacer cuando querés a alguien es respetar. Y no se respetó su integridad, ni su privacidad. Entonces, le comuniqué que si su novio no se lo comunicaba, lo hacía yo a ver si le quedaba un poco más claro”, sentenció.