Se conoció el resultado del hisopado de Coni Mosqueira, novia de Alejandro Fantino

Desde un tiempo a esta parte, Alejandro Fantino se ha convertido en uno de los periodistas más reconocidos y populares de los medios de comunicación de nuestro país. Con su programa en América TV, ha vuelto a conquistar a los televidentes junto a su importante grupo de panelistas que se lucen en cada uno de los temas que se discuten en el ciclo de actualidad que ya se convirtió en un clásico de las tardes. Sin embargo, de manera reciente se conoció su positivo por coronavirus tras una semana de programa en el estudio sabiendo que habían pasado 14 días ejerciendo su labor de forma remota.

“Me gustaría contarles cosas más agradables pero les quiero comunicar que el sábado, alrededor de la una y media, dos de la madrugada, me empezó a doler atrás en el cuello y me empezó a picar la garganta», comenzó su relato Fantino. «Apenitas un picor de garganta. Esta mañana (por el mismo sábado) me levanté y sentía lo mismo, una pequeña picazón de garganta y dolor corporal”, expresó así su preocupación inicial el animador.

En ese momento, Alejandro Fantino decidió no perder más tiempo y comunicarse con su médico personal. El profesional de la salud le recomendó que se hisopara y así lo hizo. El resultado fue positivo pero él se encargó de llevar tranquilidad a sus seguidores. “Estoy bien, perfecto, no tengo fiebre, no tengo dolores, no tengo tos pero soy positivo de COVID, así que ahora, hasta que se me pase estaré en casa», reveló.

El resultado de Coni Mosqueira, novia de Alejandro Fantino

Ante las novedades de algunos de los panelistas que posee en su programa, lo cierto es que ahora su novia, Coni Mosqueira, contó en su cuenta de Instagram cómo salió su resultado. «Hola a todos!! Quiero contarles que me entregaron los resultados esta madrugada y también di positivo por Covid. Estoy muy bien, sin síntomas, aislados como corresponde y siguiendo las indicaciones de mi médico. Ojalá esto pase pronto y rápido!!! Gracias a todos por preocuparse!!», comentó.

Luego, la pareja de Alejandro Fantino sostuvo sus buenas vibras para poder llevar adelante su recuperación. «Hay que meterle energía de la buena, pensar en positivo y si Dios quiere en días ya de nuevo a full. Gracias por sus mensajes, ayudan mucho, es una enfermedad que asusta y cada cosa buena que a uno le llega mejora el ánimo. Gracias y más gracias y cuídense mucho!!! ♥️♥️♥️🌟����», concluyó.