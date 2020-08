Tras el positivo de Alejandro Fantino por coronavirus, Marcela Tauro y Mauricio D’Alessandro dieron los resultados de sus hisopados

El coronavirus es democráticos y los famosos o periodistas que integran la televisión no se salvan de la pandemia que azota al mundo. Lo cierto es que Alejandro Fantino sufrió el positivo de manera reciente sabiendo que venían de dos semanas de trabajo remoto debido a que una productora de «Fantino a la tarde» lo había sufrido. En ese sentido, dos integrantes del ciclo como Marcela Tauro y Mauricio D’Alessandro dieron a conocer los resultados de sus hisopados.

Para empezar, la exintegrante de «Intrusos» eligió hacerlo mediante un posteo en sus historias de Instagram. «Quiero contar que di negativo en el hisopado por COVID-19. Quiero agradecer a Patricio Basile y a mi amigo abogado, Fito Baque, por ayudarme y asesorarme en esta situación. Hay gente buena en la vida y quiero agradecer también a mi novio que se movió rápido llamando, puesto que vivo con mi mamá que es de riesgo», aseveró.

Además, Marcela Tauro agradeció el apoyo de quienes la siguen además de contar detalles de Alejandro Fantino en cuanto a su estado actual de salud. «Gracias a mis seguidores y amigos por preocuparse. Les pido a todos que recemos por el equipo de Fantino a la tarde, Ale está bien recuperándose y con fuerzas. Todos sin síntomas, técnicos, maquilladores, sonidistas, productores, microfonistas. Que no haya más casos», manifestó.

El resultado de Mauricio D’Alessandro

Luego, el abogado que forma parte del panel, quien ya supo sufrirlo meses anteriores, sí se contagió, algo que confesó en TN. «Di positivo ayer. Ojitos (en referencia a su mujer Mariana Gallego) no me contagió porque me quiere, pero se ve que Fantino no -dijo de manera humorística-. Me siento muy bien. No tengo síntomas. Llegué a testearme porque había estado con Alejandro toda la semana en el programa», expresó.

Por último, Mauricio D’Alessandro dio una fuerte revelación personal en cuanto a los tests que viene haciéndose desde que la pandemia comenzó, además de contar qué hará al ausentarse al ciclo de Alejandro Fantino. «Esta fue la sexta vez que me hisopé. Me lo hice porque soy personal esencial y estoy en contacto con gente todo el tiempo. Mariana está muy preocupada y quiere devolverme todo lo que yo le di cuando ella estuvo enferma. Así que estoy de vacaciones. En estos 14 días no voy a hacer nada, ni pasear al perro ni nada», selló.