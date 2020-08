¡Volvió y habló de todo! Nicole Neumann retornó a la televisión después de su positivo por coronavirus

El lunes pasado, Nicole Neumann comunicó una dura noticia que se venía hablando desde hacía varios días en cuanto a su salud pero principalmente por el hisopado que se hizo. Como el mismo dio positivo, la top confesó ello en «Nosotros a la mañana», programa donde trabaja, teorizó pensando en que la responsable fue su empleada doméstica Daniela (también tuvo coronavirus) y fue muy discutida por enviarla a un centro de aislamiento. Tras una semana de muchos repudios y hasta respuestas suyas, la mencionada pegó la vuelta a su trabajo.

De entrada, la exesposa de Fabián Cubero comentó qué es lo que la llevó a recuperarse tan rápidamente y los síntomas que tuvo. «Se dice oligosintomático. Son los que tenemos unos mínimos síntomas como si fuera un resfrío. Tuve ardor de garganta, tuve cansancio extremo, de a ratos te da como un mareo. Pero la realidad es que no pude permitirme sentirme mal porque tenía que estar atendiendo a mis tres hijas. Tenía que cocinarles, tenía que limpiar la casa», contó.

Luego, Nicole Neumann amplió lo mal que la pasó en cuanto a su salud dentro de uno de sus días. «Entonces, la verdad que salvo esa vez que les dije que no podía más y me senté en la mesa del comedor, y les dije ‘ayúdenme, yo las voy guiando a hacer una tarta a ustedes’, porque no podía más. Y llegaba la noche casi que quería llorar del agotamiento. Porque a la vez estaba enferma, y tenía que hacer las cosas de la casa y sobretodo atender a mis hijas», aseveró.

La salud de las hijas de Nicole Neumann

Posteriormente, Nicole siguió con otros aspectos negativos que afrontó dentro de su semana con el positivo por Covid-19. «Así que creo que eso es lo que no me permitió caerme. Porque yo me iba a dormir con mucho miedo. Decía ‘me agarra fiebre en el medio de la noche, o me agarra falta de aire porque tenía que controlar con un saturómetro. ¿qué hago? ¿Qué hacen mis hijas?’», indicó.

Luego, la pregunta fue por sus tres hijas Indiana, Allegra y Siena. «Están bien, por suerte», dijo la exmodelo. «¿Ninguna tuvo síntoma todo este tiempo que estuvieron aisladas?», preguntó su conductor «Pollo» Álvarez. Fue allí cuando Nicole Neumann contestó y confirmó que una de ellas también dio positivo en su hisopado. «Bueno, ahora que ya lo contaron… yo no quería hablar, porque mis hijas no querían que se hable de su salud y de su intimidad, pero bueno…ya se dijo todo. No me queda otra que aclarar. Y a alguien se le escapó, esas cositas que pasan. Pero una, la que dio positivo si estuvo estos días de mucho cansancio, estoy mucho en la cama. Tuvo dos días que le ardían mucho los ojos, con mucho ardor, no podía abrirlos», concluyó.