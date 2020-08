Asambleas y servicios restringidos de colectivos

No hubo demasiado avance en el pago de sueldo a los choferes de colectivo, por el momento no tomarán medidas de fuerza, pero realizarán quite de colaboración y asambleas informativas.

Diferentes líneas del transporte urbano de pasajero se verán afectadas por las asambleas informativas que llevarán a cabo los choferes.

Desde el gremio de UTA informaron que una de las asambleas será en el Camino del Perú al 1900 de las líneas 106, 5, y 6.

También se reunirán en la Pepsi a la altura de la Ruta 301 las líneas 10 y110, en Av. Alem y Perú, de Tafí viejo las líneas 130 y 131 y en Colón y Olleros las líneas 17 y 6.