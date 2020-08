Crimen en La Bombilla: Detuvieron a un menor de edad

Un adolescente de 16 años fue alojado en el Instituto Roca este martes, por estar vinculado con el homicidio ocurrido en horas de la madrugada en el Barrio Juan XXIII, conocido como “La Bombilla”, como presunto autor del hecho.

Cerca de las 1 de la mañana, personal de la Comisaría 6°, Motoristas del 911 y de la Escuela de Policía, que realizaban recorridos preventivos, se presentaron en el cruce de calle Bolivia y pasaje Gioconda tras tomar conocimiento de que se habían producido disparos.

Al llegar al lugar descubrieron que Diego Jonathan Ale, de 22 años y conocido como “Crilin”, yacía sin vida con varios impactos de bala en su rostro y su cuerpo. El joven, que vivía a 20 metros de donde falleció, se habría trenzado en una pelea con otro vecino del barrio con el que mantienen una fuerte enemistad desde hace varios años.

“Al identificar al fallecido descubrimos que se trata de un joven con un frondoso prontuario delictivo que incluye robos agravados, homicidio y tenencia ilegal de armas de guerra”, informó el Director General de Investigaciones Criminales Jorge Dib, quien confirmó que la víctima había salido en libertad el 31 de julio pasado tras cumplir una condena por robo agravado.

Las primeras averiguaciones realizadas en conjunto con la Fiscalía de Homicidios de la II° Nominación, revelaron que la víctima habría tenido una pelea con un adolescente de 16 años cuyo tío asesinó tres años atrás, por lo que existía entre ellos mucho resentimiento. Inmediatamente, personal de la División Homicidios inició un operativo de búsqueda para dar con el sospechoso, con intervención del Juzgado de la III° Nominación.

Finalmente lograron dar con el joven de 16 años, quien fue puesto a disposición del Juzgado de Menores y alojado en el Instituto de Menores Roca por estar vinculado al homicidio como presunto autor.

