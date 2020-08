Crimen en Lastenia: La familia de la víctima pide justicia

Federico Domingo Mena falleció en la madrugada del pasado sábado después de ser apuñalado en una pelea con sus vecinos en Lastenia. En menos de 24 horas, personal de la Unidad Regional Este logró detener a los tres sospechosos del hecho.

Mena fue trasladado al Policlínico Santa Rita con dos puntazos a la altura del abdomen, y luego fue derivado al Hospital Centro de Salud. Tras ser intervenido quirúrgicamente, falleció a causa de las lesiones que sufrió.

Un móvil de Los Primeros fue hasta la casa de la víctima y su madre contó su versión.

“Ellos (por los supuestos homicidas) estaban pasados de drogas y no había forma de calmarlos. Ellos ya tenían denuncias pero la fiscalía nunca me apoyó. Terminó todo en una tragedia. Federico era una buena persona, no voy a negar que consumía y ha robado. Yo devolví varias cosas que robó y me llevo bien con todos”.