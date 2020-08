Destapan una polémica versión sobre la foto de Laurita Fernández y Nicolás Cabré

En estos días se filtró una foto de Laurita Fernández y Nicolás Cabré nuevamente juntos. Pero Karina Iavícoli, panelista de Los Ángeles de la Mañana, lanzó una polémica teoría.

“Creo que ella es muy astuta y esto no me parece casual. Si ella hubiera querido que no la vieran, no la hubieran visto“, aseguró la periodista con respecto a la imagen en donde se los ve paseando. Este hecho se produjo a ya cuatro meses de la separación. Lejos de creerle, Iavícoli sumó: “¡Qué casual todo! Justo salieron a caminar y los enganchan, dejame desconfiar, Laurita, con todo el amor del mundo. Me llama la atención. ¿No?“.

Cabe destacar que la exparticipante campeona y jurado del Bailando viene de enfrentar rumores que la vinculaban sentimentalmente con Marcelo Tinelli, algo que ella negó rotundamente.

En la noche del lunes, Ángel de Brito le lanzó sin filtro a Laurita Fernández en la previa de una performance del “Cantando 2020”: “Te hago una sola pregunta ¿Nos está viendo? A lo que la coconductora respondió: “No tengo idea, supongo que sí, más le vale“