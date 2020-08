Dijo lo peor de él: la ex esposa de Cristian Castro revela sus extrañas costumbres

La modelo y empresaria paraguaya Gabriela Bo sorprendió esta semana con un testimonio inesperado acerca de cómo fue su matrimonio con el cantante mexicano Cristian Castro, de quien se divorció hace 16 años.

Tras la escandalosa separación que incluyó denuncias por parte de ella por maltratos físicos y psicológicos, la preciosa modelo rompió el silencio y aseguró que todo lo que vivió con el intérprete de temas como “Azul”, fue realmente difícil, sobre todo por las aterradores costumbres que tenía Cristian.

“Cristian tenía actitudes extrañas, le gustaba tomar la leche en mamadera, le tenía miedo a la oscuridad, no dormía de noche por la inseguridad. Tenía dos armas. Teníamos que dormir de día, no era normal. No creía en ayuda médica y menos psicológica. Fue todo muy difícil para mí, la verdad que fue duro”, expresó.

En una carta que hicieron publicada en el diario el runrún, Gabriela también dijo que el cantante era muy agresivo y que por ende no dudaba de una denuncia que también le puso Yolanda Andrade afirmando que Cristian había agredido a su propia madre: Verónica Castro.

“Le creo a Yolanda Andrade cuando dice que Cristian golpeó a Verónica Castro, porque lo viví en carne propia. A mí me golpeó. Una tiene que vivir la experiencia en carne propia. En México me mataron en su momento por contar que Cristian Castro me pegó. En Argentina todos fueron un amor conmigo, porque tienen una cabeza más abierta. Todo lo que hay detrás de esta historia es muy fuerte”, agregó.

Por último, aseguró que Cristian le fue infiel en repetidas ocasiones y que para poder regresarse a su natal Paraguay tuvo que firmar un contrato de confidencialidad dónde no podría mencionarlo. Aseguró que todo era cierto y que incluso su ex suegra le había dado su apoyo.