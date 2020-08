El desclasado: “el Dipy” revoluciono twitter con un video en contra del gobierno

El Dipy se convirtió en tendencia en las redes sociales luego de que saliera a cuestionar a los dirigentes políticos del país. Todo comenzó con un mensaje contra Alberto Fernández, pero como una bola de nieve fue apuntando contra los partidos políticos tradicionales y las políticas públicas que durante décadas se han aplicado -o dejado de aplicar- en nuestro país.

“Alberto, dejate de romper las pelotas ya. Hace 5 meses que no laburo capo. Deja de hacerte el Slash porfa. Después charlamos si sabes o no de música pero ahora ponete a laburar por el país mostro. Nos venís guitarreando hace tiempo ya. Deja de boludear hermano. Gracias Loviu”, expresó en un primer tweet que generó una cascada de reacciones.

“Nunca se olviden que un buen gobierno no le da comida a los pobres. Crea condiciones para que los pobres dejen de serlo y coman lo que quieran, ok? No le mientan más a la gente.. SE NOTA MUCHO..”, agregó el músico.

Ante las críticas y los mensajes de apoyo, subió un video en el que deja claro que su planteo no va solo contra el gobierno de turno sino también contra la oposición.

A ver si entienden de una vez.. pic.twitter.com/jYnsw3wWhs — el Dipy (@dipypapa) August 10, 2020

“Yo digo lo que pienso. Se llama sentido común. Cómo no voy a opinar. En los canales de televisión opina la oposición y el gobierno y en el medio nosotros esperando para saber qué van a hacer. Todos dicen lo mismo. La herencia. Todos le echan la culpa al otro y nosotros en el medio. La culpa es nuestra, no es de ellos. Siempre se vota al mejor de los peores. ¿Es justo que hayas trabajado toda tu vida para no tener nada? es justo no tener nada en un país rico? es justo que te roben tu sueño? No es justo. Por eso opino”, subraya.

“Con mis viejos vinimos con una mano atrás y otra adelante de Gualeguaychú. Pobres. Mi viejo entro a una fábrica cobrando nada y se hizo su casa y se puso un negocio. De eso vivió 35 años. ¿Te parece que yo no llegue a nada? No dejen que les hagan este cuento gente”, aseveró.

Sus posteos lo convirtieron en tendencia por la cantidad de interacciones que sumó entre críticas y apoyos.

