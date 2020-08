Enrique Pinti habló sin tapujos de los problemas de salud que lo aquejan en plena cuarentena

Con su tono irónico y la acidez que lo caracterizaron a lo largo de toda su trayectoria en el teatro y el los medios de comunicación, Enrique Pinti brindó una entrevista radial para contar sobre su estado de salud. Según sus propias palabras, hay dos maneras de resolver el tema de la cuarentena. Uno, «te cagás en todo, como un montón de gente que dice ‘acá no ha pasado nada, todo es mentira»; o dos, «te agarrás un cagazo que no salís pero ni a ver el aire».

¿En qué grupo se ubica Pinti? “¡En el segundo! Pero de toda la vida. Si yo era el único boludo de la clase que cuando la maestra decía: ‘¡Se callan’, me callaba, mientras los otros seguían hablando…”, contó el intérprete para divertir a sus interlocutores. La entrevista se llevó a cabo en el marco de Esto no es Hollywood, de Radio del Plata, el programa conducido por Fernanda Iglesias. A su vez, se comparó con Mirtha Legrand sobre cómo está llevando el confinamiento.

Si bien. a inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio, Enrique Pinti creyó que le daría un ataque por tener que mantenerse encerrado, se definió como una persona sedentaria. «El yacimiento de Vaca Muerta lo hicieron por mí», bromeó para ilustrar su punto. A su vez, él contó cómo es la rutina que lleva a cabo en los días de encierro desde aquel ya lejano 20 de marzo, que dio inicio al confinamiento.

El actor señaló que pasa sus horas entre películas en DVD y en VHS. Cada día, le dedica una jornada a un artista diferente. Además, aseguró que consume series por streaming casi constantemente. “Tengo un colchoncito ahorrado -describió-, y puedo aguantar cuatro o cinco meses sin problemas. Pero siete meses, ocho, nueve meses… no. Porque tampoco es cuestión de llegar al final de la pandemia, que no sabemos cuándo va a ser, y estar en 0 en el banco, a los 80 años”, aseguró.

Mientras revela que «come ahorros», Pinti se prepara para dar un show por streaming con Marcelo Polino. “Tengo mucho remedio; tengo médicos que vienen a casa para atenderme porque yo no quiero salir, y todo eso cuesta un huevo”, aseguró. “Lo que me pasó con esta diabetes es que se me hincharon mucho las piernas en el último año. Es un problema de circulación; no hay ninguna trombosis. Pero me resulta difícil levantarme de donde estoy sentado, me resulta difícil caminar. Camino perfectamente bien, pero medio torpemente. Entonces, estoy muy limitado con ese asunto”.

“Puedo llegarme a caer en el medio de la calle -dijo el actor-. Y para no caerme en la ducha, lunes, miércoles y viernes viene un masajista para que me ayude a bañarme y a hacer toda una serie de cosas. Perdí toda la vergüenza. ¿Viste esas cosas que te parece que son humillantes? Pero no, no… Viene, me hace los masajes, me baña tranquilamente, y no se me cae ningún anillo, ni (tengo) ningún problema. Lo único que me quedó bien es cabeza; el cuerpo, se fue”, contó el comediante.