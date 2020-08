Fly cast con moscas negras: dorados tentadores en el Paraná de los Reyes

Nuestro amigo Luciano Davicino, propietario de Popina Excursiones sigue haciendo de las suyas, mostrándonos grandes pescas en su Paraná santafecino. En este caso rumbeó hacia el Paraná de los Reyes, Remanse Pellegrini, para intentar la pesca de dorados solamente con la modalidad flycast, y mal no le fue.

Leé también Aun con frío, ya pescamos las primeras tarariras

Muy temprano por la mañana con una niebla que impedía un poquito la navegación, arrancó muy despacito desde una guardería rosarina para llegar con la primera luz del sol y así intentar en zonas de no mucha profundidad. Armó los equipos de mosca con cañas y reeles para líneas 6 – 8 y una gran cantidad de moscas atadas por él y uno de sus amigos. Me contaba el “Negro” Luciano que se veía mucha actividad de peces, muchos dorados a los cuales tentaron primeramente con señuelos (con equipos de bait que también llevaban para probar) y no tuvieron muchas capturas, o al menos no las que pretendían.

Leé también Dónde se puede pescar esta semana, cómo está el pique y qué localidades retrocedieron de fase

Leé también Lee también Cappa se la agarró con Simeone: "No representa para nada la identidad del fútbol argentino" Pescador encontró restos de las cadenas que se usaron en la Batalla de la Vuelta de Obligado

Entonces decidieron arrancar con los casteos de fly y no se equivocaron: los piques fueron apareciendo en cada tiro y tomaban las moscas, mayoría negras, de manera violenta. Sobre el gran remanso pudieron dar con buenos dorados, algunos hasta llegaron a los 5 kg de peso, aunque la gran mayoría fueron medianos, pero muy divertidos. Era tiro a tiro, la cosa.

Leé también Doble chance en Monte Hermoso: pejerreyes de mar y de laguna

De allí se dirigieron hacia el río Paraná para probar contra las barrancas en aguas un poquito más movidas y el resultado fue similar, dorados en cantidad y muy combativos. Sin duda, toda la zona está rindiendo de manera pareja, con muy buena pesca, la que es aprovechada por todos los pescadores que pueden salir bajo el protocolo correspondiente. Dejamos expresamente recomendado esta situación. Para no dudar y ganar tiempo, los interesados en buena pesca pueden llamar a Luciano, él sabrá hacerles pasar un gran momento y lograr buenos ejemplares.

Más info: Popina Excursiones, de Luciano Davicino, Tel.: 341 309-0982.

Galería de imágenes