Así lo afirmó el responsable del Siprosa, el doctor Luis Medina Ruíz, al señalar que el número creciente de casos positivos de Covid-19 tuvieron su origen en el Día del Amigo, cuando muchas personas hicieron lo que no estaba permitido, asistieron a reuniones sociales, a fiestas, asados y partidos de fútbol. “Hoy estamos viendo lo que pasó en el Día del Amigo, no hicieron caso a las recomendaciones que hacíamos de mantener el distanciamiento social, cuando les recomendábamos a no reunirse para celebrar. Por no cuidares ese día, hoy tenemos un número creciente de contagios”, afirmó Medina Ruíz.

“Sabiamos que 10 ó 14 días después íbamos a tener las consecuencias y las tuvimos, porque muchos de los casos que tuvimos estos últimos 200 o 300 pacientes positivos, muchos tuvieron actividades no autorizadas durante el Día del Amigo”, agregó.

En ese mismo sentido, recomendó mantener las restricciones este domingo cuando se celebra el Día del Niño. “Por una cuestión técnica no se puede decir que en Tucumán haya circulación comunitaria pero está claro que hay circulación viral, por eso tenemos tantos contagios en distintos puntos de la provincia”.

Atento al comportamiento que observa en la gente, que no mantiene el distanciamiento social y que no usa barbijos, Medina Ruíz confesó que es partidario de volver atrás con ciertas flexibilizaciones. “En estos momentos estamos como en un vuelo con turbulencias, tenemos que ajustarnos el cinturón, extremar los cuidados porque hay circulación viral de coronavirus”, sentenció.