Juana Viale sepultó a Jorge Rial: “Me hizo mucho daño con”

Juanita Viale fue invitada al programa “Verdad consecuencia” de TN donde aclaró que no olvida viejos encontronazos con Jorge Rial.

En un momento le pidieron opinión sobre tres personalidades de la Argentina. El presidente Alberto Fernández, su abuela Mirtha Legrand, y Rial. Del primer mandatario dio una respuesta medio ambigua. A Mirtha la llenó de elogios. Al periodista, lo destrozó.

Juanita dudó unos segundos antes de dar su categórica opinión: “uffff cómo hacer para no ser titular mañana en todos lados”.

“Y podría ser un buen político”, lo que no se supo muy bien si se trataba de un elogio o de una crítica. Pero la duda duró poco. “Porque dice y se desdice todo el tiempo”, lo cuestionó.

Pero eso no fue todo. Juanita recordó viejos encontronazos que tuvo con el periodista de chimentos y lo definió como “una persona que a mi me hizo mucho daño y mucho mal, y con intención de hacerlo, por eso no está entre las personas que pueden ser de mi interés ni que pueda querer”.