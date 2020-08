¡Lo confesó! Brian Lanzelotta detalló el encuentro que supo tener con Karina La Princesita

Cuando Karina La Princesita tuvo un fuerte cruce con Ángela Leiva en el «Cantando por un sueño» por hechos del pasado que la tuvieron a ambas enfrentadas, el que también estuvo metido en el medio fue Brian Lanzelotta, compañero de equipo de la segunda nombrada. Lo cierto es que el exintegrante de Gran Hermano rememoró cuando fue a la fiesta de cumpleaños de la hermana de Sergio Agüero y la cantante de cumbia lo habría descalificado soberbiamente.

Pero la anécdota no había tenido un desarrollo muy preciso de lo que pasó, algo que el participante del «Cantando» se encargó de contar en el programa radial «El after de la previa». «A mí me la presentan y cuando yo la saludo ella me saluda que me conoce porque me vio en Gran Hermano, y me dio una opinión mía sobre algo que dije en el reality. Me habían preguntado si me gustaba ella y yo dije que me elegía como artista a Ángela Leiva», manifestó.

Luego, Brian Lanzelotta justificó por qué eligió en su momento a hoy partener del certamen en lugar de optar por Karina La Princesita, sabiendo de la disputa que las dos llevaban en ese entonces. «No quiero decir que ella no sea buena, tiene 16 años de trayectoria y no lo digo yo, está plasmado en sus discos. Podés tener las mejores canciones pero si no me transmitís… por eso elegí a Ángela», disparó.

El momento de la actitud «soberbia» de Karina La Princesita

Además, el también compositor que será padre amplió en lo que tiene que ver con el momento en que la exesposa de El Polaco le dijo «‘ah, sos vos, el que decía en la casa de Gran Hermano que Ángela era la reina y que no te gusta como canto’». «Ella me encaró, me dijo eso soberbiamente y se fue. No me dejó explicarle esto que les digo. Mi intención no fue atacarla. Es una de las grandes artistas de este país. Yo me sentí mal, porque fui a un cumpleaños y me sentí como sapo de otro pozo», lanzó.

Por último, Brian Lanzelotta dejó bien en claro por qué estaba en la celebración de la hermana del jugador de Manchester City, sabiendo que en esa época el futbolista estaba con Karina La Princesita. «Yo conocía a la hermana del Kun, estaba en la casa de él, traté de estar tranquilo y ubicado. No me fui porque la hermana del Kun me pidió que me quede. Ella capaz no se da cuenta pero cuando te dice las cosas parecen soberbia. Yo me di cuenta que no fue con buena onda», concluyó.