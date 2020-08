Loly Antoniale mostró su lujosa casa en Miami: “Mi castillo”

Loly Antoniale decidió hace cinco años dejar su carrera en la Argentina para apostar profesionalmente en los Estados Unidos. La modelo cordobesa se instaló en Miami y, los últimos días, abrió la puerta de su lujosa casa y compartió fotos en sus redes sociales.

“Queen of my castle (soy la reina de mi castillo)”, escribió junto a imágenes de distintas situaciones dentro de la rutina de su hogar.

Instalada en Miami, Loly decidió bajar su perfil mediático y evitó hablar de su vida privada. “No paran de llamarme y de tenerme en cuenta. Me ofrecen trabajos, notas interesantes y todas cosas lindas, pero no es el momento… En algún momento voy a volver”, había dicho la modelo en una entrevista a Revista Pronto.

Poco se sabe, incluso, sobre su situación sentimental. Hace un tiempo Cinthia Fernández dio una versión al respecto. “Sale con un representante de artistas, es el manager de Marc Anthony. Hace mucho tiempo ya. Tiene una vida de lujos allá en Miami”, dijo la ex panelista de Los ángeles de la mañana. Él se quiere casar y ella no. Está muerto por ella, perdidamente enamorado, y ella no quiere”, agregó.