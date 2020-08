Mariana Brey confesó que le pidió un favor a Luis Fonsi para el Cantando 2020: “Me clavó el visto”

Mariana Brey tuvo un auspicioso y emotivo debut en el Cantando 2020. Próximamente, ella hará su segunda presentación en el show y cantará Despacito, el enorme hit de Luis Fonsi que hizo bailar al mundo a inicios de 2019. Junto a su compañero Fran Eizaguirre intentarán conquistar al jurado desde lo artístico. Pero la panelista de LAM quiso ponerle un condimento especial a la previa para sacar a relucir su agenda de contactos.

En Los Ángeles de la mañana, la panelista contó que intentó colaborar con el show y le pidió al propio Fonsi que grabara un mensaje para desearle suerte. El mismo sería emitido antes de la presentación de la pareja en el Cantando, el certamen conducido por Laurita Fernández y Ángel de Brito. Sin embargo, el famoso artista boricua le clavó directamente el visto.

La propia Mariana Brey sacó su teléfono y se puso a leer el extenso mensaje que le envió. «Hola Luis, ¿cómo estás? Un placer escribirte y ojalá puedas leerme. Yo trabajo en la televisión argentina, te conocí cuando viniste a cantar a ShowMatch y estoy participando de un nuevo formato de televisión de Marcelo Tinelli. Es un programa de talentos, de canto», explicó la nueva enemiga de Pampita.

«El próximo tema que me toca cantar es Despacito y me encantaría tener un mensaje en video tuyo, deseándome buena suerte. Sería un honor para mí. Perdón por el atrevimiento. Espero no molestar. Un beso enorme, Mariana Brey. Y le mando una foto mía, en el Cantando”, expuso Mariana, mientras sus compañeros de piso se reían y tiraban algunas bromas al respecto.

«Parecés una fan», acotó Yanina Latorre, tentada. No conforme con que Fonsi haya ignorado dicho mensaje, Mariana Brey fue por más: «Y recién le puse ‘espero poder recibir un mensaje pronto, mirá que canto hoy’. Me clavó el visto en el primer mensaje y el de hoy no lo leyó. Él es muy amoroso, yo creo que esta noche puedo tener una sorpresa», adelantó la Brey.