¡Momento tenso del programa! Nicole Neumann discutió con un compañero suyo de “Nosotros a la mañana”

En las últimas horas se dio a conocer un video donde en la localidad bonaerense de Moreno donde una señora defendió con un arma su terreno, algo de lo que se discutió y mucho en cuanto al sorpresivo modo en que lo hizo. De hecho, esto se trató en el programa «Nosotros a la mañana«, en el cual tuvo un fuerte encontronazo de posturas donde la protagonista de ello fue nada menos que Nicole Neumann.

Todo comenzó con la postura que la exmodelo dejó sobre el tema. «En su reclamo tiene razón, si son sus terrenos. Ahora, lo que no está bien es que esté amenazando con disparar a la gente, quisiera saber si tiene la habilitación para tener un arma», comenzó diciendo cuestionando la actitud de la mujer y su portación. Allí fue cuando su compañero Ariel Wolman la cruzó diferenciándose de su postura. «¿Y qué querés que haga? No les apuntó, no les disparó, si querés te tomo la amenaza, pero fue a llamar a la policía y sigue la gente que le va a usurpar su terreno», le contestó.

Pero en ese momento, Nicole Neumann recogió el guante y subió un poco más el tono ante lo que fue la respuesta de colega. «Está bien, pero las cosas no se pueden arreglar a los tiros, no está bien», arremetió. Sin embargo, el integrante de «Nosotros a la mañana» no se quedó callado: «No, claro, de hecho no sacó el arma», le dijo. Pero la expareja de Facundo Moyano siguió: «Está amenazando que la va a sacar y que no le va a importar ni si hay criaturas». Nuevamente firme, Wolman sostuvo: «Pero ni siquiera con la policía estaban pudiendo sacarlos». A lo que la panelista cerró cediendo un poco. «No, yo entiendo, por eso digo, el reclamo tiene toda la razón».

El regreso a la televisión de Nicole Neumann

El lunes se produjo el retorno de la exconductora a la televisión después del positivo por coronavirus que sufrió. De entrada, la exesposa de Fabián Cubero comentó qué es lo que la llevó a recuperarse tan rápidamente y los síntomas que tuvo. «Se dice oligosintomático. Son los que tenemos unos mínimos síntomas como si fuera un resfrío. Tuve ardor de garganta, tuve cansancio extremo, de a ratos te da como un mareo. Pero la realidad es que no pude permitirme sentirme mal porque tenía que estar atendiendo a mis tres hijas. Tenía que cocinarles, tenía que limpiar la casa», contó.

Luego, Nicole Neumann amplió lo mal que la pasó en cuanto a su salud dentro de uno de sus días. «Entonces, la verdad que salvo esa vez que les dije que no podía más y me senté en la mesa del comedor, y les dije ‘ayúdenme, yo las voy guiando a hacer una tarta a ustedes’, porque no podía más. Y llegaba la noche casi que quería llorar del agotamiento. Porque a la vez estaba enferma, y tenía que hacer las cosas de la casa y sobretodo atender a mis hijas», aseveró.